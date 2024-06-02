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Monster Cooking Diary (Мод меню)

Monster Cooking Diary (Мод меню) 0.5

Творческий подход к каждому блюду для развития навыков шеф-повара
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Minidragon
Версия:
0.5
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 210 Мб
id приложения:
com.minidragon.idlefantasy
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
72

Monster Cooking Diary — это уникальная игра, которая переворачивает традиционное представление о монстрах. Обычно представленные как страшные и отталкивающие существа, в этой игре монстры становятся основным ингредиентом в различных кулинарных блюдах, предлагая игрокам совершенно новый опыт. Этот необычный подход не только добавляет игре элемент юмора, но и позволяет игрокам по-новому взглянуть на монстров, видя в них нечто большее, чем просто страшилки.


Игра выполнена в приключенческом стиле и спроектирована так, чтобы управление было максимально простым и понятным. Это делает игру доступной для широкой аудитории, включая как опытных геймеров, так и новичков. Легкость управления помогает игрокам сосредоточиться на самом процессе приготовления и экспериментировать с различными рецептами, делая игровой процесс интересным и увлекательным.


Каждое блюдо в игре требует определенного подхода и творчества, позволяя игрокам исследовать кулинарные возможности и развивать свои навыки шеф-повара в виртуальной кухне. "Monster Cooking Diary" предлагает не только изменить взгляды на монстров, но и развлечься, создавая уникальные и вкусные блюда из самых неожиданных ингредиентов.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Хорошая мода
  • Бесплатная покупка в приложении
 Теги темы: Мод меню

Скачать Monster Cooking Diary (Мод меню) 0.5 взлом

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Скачать Monster Cooking Diary (Мод меню)
210 Мб
Ссылка 2
210 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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