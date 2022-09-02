Beam Of Magic - Низкополигональная экшн-графика с особенностями «рогалика» для построения локаций и размещения врагов. Игроки приглашаются в мир боевой магии, в котором у каждого участника есть разные атакующие заклинания. Игроки могут действовать в одиночку, имея дело с противниками и в онлайн-сотрудничестве. Совместные действия обеспечивают более продуктивный прогресс в самых опасных частях карты и быстрые победы над многочисленными боссами. Также не забывайте собирать трофеи, а затем посещать магазины, чтобы купить новые свитки и навыки.