Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег) 1.42.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zillion Whales
Версия:
1.42.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
2
Просмотров:
4 919
Beam Of Magic - Низкополигональная экшн-графика с особенностями «рогалика» для построения локаций и размещения врагов. Игроки приглашаются в мир боевой магии, в котором у каждого участника есть разные атакующие заклинания. Игроки могут действовать в одиночку, имея дело с противниками и в онлайн-сотрудничестве. Совместные действия обеспечивают более продуктивный прогресс в самых опасных частях карты и быстрые победы над многочисленными боссами. Также не забывайте собирать трофеи, а затем посещать магазины, чтобы купить новые свитки и навыки.
Информация о модах
Мод 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Бесконечные деньги
Мод 2
- Бесконечные деньги
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