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Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег)

Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег) 1.42.0

5
1
Скачать (200 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zillion Whales
Версия:
1.42.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
manastorm.spacehorse
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
2
Просмотров:
4 919

Beam Of Magic - Низкополигональная экшн-графика с особенностями «рогалика» для построения локаций и размещения врагов. Игроки приглашаются в мир боевой магии, в котором у каждого участника есть разные атакующие заклинания. Игроки могут действовать в одиночку, имея дело с противниками и в онлайн-сотрудничестве. Совместные действия обеспечивают более продуктивный прогресс в самых опасных частях карты и быстрые победы над многочисленными боссами. Также не забывайте собирать трофеи, а затем посещать магазины, чтобы купить новые свитки и навыки.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Бесконечные деньги

Мод 2

  • Бесконечные деньги



 Теги темы: Много денег

Скачать Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег) 1.42.0 взлом

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Скачать Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег)
200 Мб
Ссылка 2
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Beam of Magic: Rogue Hero (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Евгений
Евгений 26 октября 2023 11:48
Мод классный но вылетает игра через 3 минуты задолбался перепроходить
+1
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Тема
Тема 2 сентября 2022 01:18
Не работает
0
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