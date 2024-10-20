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Dead On Duty: Red Dawn (Мод, Много денег)

Dead On Duty: Red Dawn (Мод, Много денег) 2.98

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Версия:
2.98
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
X Epidemic Entertainment
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 362 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 276
Скриншоты
Описание

Dead On Duty - это захватывающая бесплатная игра, доступная исключительно на устройствах Android, которая бросает вас в центр действия в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-апокалипсисом. В этой игре вам предстоит сразиться с бесчисленными ордами зомби и использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы выжить.


Одной из главных особенностей Dead On Duty является ее динамичный и насыщенный геймплей. Вы будете брать на себя роль солдата, который оказался в эпицентре зомби-апокалипсиса, и вашей задачей будет выживать и защищать себя от наступающих зомби. Сражайтесь с ними, используя различное оружие и снаряжение, и не дайте им добраться до вас. Игра также предлагает автономный однопользовательский режим, что означает, что вы можете наслаждаться игрой даже без подключения к Интернету. Это идеальная возможность для развлечения в дороге или в местах с ограниченным доступом к сети.


Информация о модах
  • Денежная инъекция
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Гранаты
  • Максимальное количество боеприпасов
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 Теги темы: Много денег

Скачать Dead On Duty: Red Dawn (Мод, Много денег) v2.98 MOD APK

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Скачать Dead On Duty: Red Dawn (Мод, Много денег) 362 Мб Ссылка 2 362 Мб

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