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Two Guys & Zombies 3D: Игра по сети с друзьями (Мод, Бесплатные покупки)

Two Guys & Zombies 3D: Игра по сети с друзьями (Мод, Бесплатные покупки) 0.806

157
51
Скачать (192 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Two players
Версия:
0.806
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 192 Мб
id приложения:
com.yad.threedgz
Русский язык:
Есть
Лайков:
157
Комментарии:
1
Просмотров:
86 246

В игре Two Guys & Zombies 3D ваша основная цель - решать проблемы, связанные с защитой башни и строительством, чтобы выжить в суровом мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Вы будете сталкиваться с впечатляющими сражениями между вами и ордами зомби, создавая захватывающую атмосферу выживания.


Игра предлагает свободу объединения с другими игроками, позволяя вам создавать группы с нужным количеством участников. Вы можете сражаться в одиночку, стремясь выжить в этом опасном мире, или случайным образом выбрать способных товарищей по команде, которые помогут вам возродить человеческую цивилизацию.


Противники в игре включают в себя жутких зомби и жестоких боссов, которые представляют значительную угрозу для вас и вашей команды. Вам предстоит использовать совершенно новые боевые навыки и тактики, чтобы противостоять этим опасностям и выжить.


Two Guys & Zombies 3D предлагает захватывающий игровой опыт, который подарит вам адреналин и вызовет настоящие эмоции. Приготовьтесь к непрерывным сражениям, строительству оборонительных сооружений и развитию своих навыков, чтобы выжить в этом постапокалиптическом мире. Будьте готовы к следующей серии выживания и докажите, что вы способны возродить человеческий мир в этой смертоносной битве против зомби.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество денег
  • Все разблокировано

МОД 2

  • Режим бога
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Two Guys & Zombies 3D: Игра по сети с друзьями (Мод, Бесплатные покупки) 0.806 взлом

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MOD V1 192 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 192 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Two Guys & Zombies 3D: Игра по сети с друзьями (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Мистер прикол
Мистер прикол 1 июня 2023 02:48
Лол, почему не несет полезной информации, по делу
+3
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