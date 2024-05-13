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Hero Rush - Idle RPG (Мод меню)

Hero Rush - Idle RPG (Мод меню) 5.1.5089

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
easygame7
Версия:
5.1.5089
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.hero.rush.idle.rpg.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
1 849

Hero Rush - это игра, которая предлагает уникальный опыт ролевой игры с автоматическим игровым процессом. Одной из ключевых особенностей этой игры является возможность автоматической игры, что означает, что даже когда вы не активно участвуете в игре, ваши герои продолжают сражаться с монстрами и зарабатывать награды.


Эта функция делает игру доступной и удобной для широкого круга игроков. Даже если у вас ограниченное количество времени для игры, вы все равно можете наслаждаться процессом без необходимости быть постоянно онлайн. Ваши герои работают на вас, даже когда вы не в сети, и это дает вам возможность двигаться вперед и развиваться в игре даже в офлайн-режиме.


Такой подход позволяет игрокам наслаждаться ролевой игрой в своем собственном темпе, не ощущая необходимости постоянного присутствия в игре. Это особенно полезно для тех, кто ищет удовольствие и азарт от игры, но имеет ограниченное количество времени для участия. Hero Rush открывает мир приключений и фантазии даже для случайных игроков, предоставляя им широкие возможности для развития своих персонажей и достижения успехов в игре.



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню модов

2. Бесплатная покупка в приложении

3. Неограниченные навыки

 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Rush - Idle RPG (Мод меню) 5.1.5089 взлом

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Скачать Hero Rush - Idle RPG (Мод меню)
125 Мб
Ссылка 2
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hero Rush - Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 6 марта 2023 22:25
Мод рабочий, но увы, после повторного захода в игру почему то проподают кнопки навыков и продолжать играть невозможно((
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