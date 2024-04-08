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Idle Breaker - Loot & Survive (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Breaker - Loot & Survive (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.3

7
0
Скачать (300 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty Vilnius UAB
Версия:
1.2.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
com.idle.breaker.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
6 033

Idle Breaker - Loot & Survive - это привлекательный проект, который позволяет игрокам погрузиться в мир, захваченный зомби, и столкнуться с увлекательным геймплеем по поиску и переработке ресурсов. В игре игрокам предстоит разрушать и разбирать предметы, находящиеся вокруг, чтобы получать полезные ресурсы, которые можно использовать для создания ценных вещей и вооружения.


Ключевой механикой игры является переработка, которая позволяет игрокам преобразовывать найденные предметы в более ценные ресурсы. Это добавляет стратегический элемент к игре, так как игрокам придется выбирать, какие предметы стоит разбирать, чтобы получить наиболее ценные материалы для крафта.


Мир игры наполнен опасностями, так как зомби и мутанты будут реагировать на шум и другие факторы, создавая дополнительное напряжение и вызовы для игроков. Визуально игра обещает хорошую картинку, а бесконечный игровой процесс, разнообразие возможностей развития и крафта сделают проект привлекательным для фанатов жанра исследования и выживания.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


[Меню проигрывателя]

  • Высокая скорость сбора урожая
  • Соберите любой материал
  • Мгновенное уничтожение материалов
  • Боевой пропуск выжившего
  • Элитный боевой пропуск
  • Множитель урона
  • VIP-пользователь
  • Удалены объявления
  • Неограниченный филиал
  • Неограниченное количество древесины
  • Неограниченное количество деревянных досок
  • Неограниченный металл
  • Неограниченное количество монет
  • Безлимитный пластик
  • Неограниченный двигатель
  • Неограниченное количество шин
  • Неограниченное количество болтов
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Билет на неограниченное ускорение
  • Неограниченное количество ткани
  • Безлимитный платиновый ключ
  • Неограниченный золотой ключ
  • Неограниченное количество резины
  • Безлимитное стекло
  • Неограниченное маховик
  • Неограниченный фонарик
  • Безлимитный серебряный ключ
  • Неограниченный газ
  • Неограниченный предохранитель
  • Неограниченная катушка
  • Неограниченная труба
  • Неограниченное количество лома оружия
  • Неограниченное количество лома загрузки
  • Неограниченное количество лома перчаток
  • Неограниченное количество лома штанов
  • Неограниченное количество случайного лома
  • Неограниченное количество лома рубашек
  • Неограниченный лом Ultimate
  • Неограниченный токен Boots
  • Токен безлимитных перчаток
  • Жетон на неограниченное количество штанов
  • Неограниченный токен рубашки
  • Неограниченный жетон оружия
  • Неограниченная угловая шлифовальная машина
  • Чертеж неограниченной брони
  • Неограниченный коленчатый вал
  • Безлимитная синяя карта-ключ
  • Безлимитный мотор
  • Неограниченный красочный пистолет
  • Неограниченное количество прочных колес
  • Неограниченный нагнетатель
  • Неограниченная сварочная горелка
  • Неограниченный ключ
  • Неограниченная керамика
  • Неограниченное количество сырой нефти
  • Неограниченное количество клейкой ленты
  • Неограниченное количество электронных деталей
  • Неограниченное количество гидравлической жидкости
  • Неограниченный мусор
  • Неограниченная лампочка
  • Неограниченное количество металлических слитков
  • Неограниченная печатная плата
  • Неограниченное количество монтажных пластин
  • Неограниченная краска
  • Неограниченный поршень
  • Неограниченное количество наждачной бумаги
  • Неограниченное количество деталей подвески
  • Неограниченное сварочное топливо
  • Неограниченное количество проводов
  • Неограниченный золотой браслет
  • Неограниченный модуль управления
  • Неограниченное снаряжение
  • Неограниченный вал
  • Неограниченный статор
  • Неограниченный переключатель мощности
  • Неограниченный блок управления поездом
  • Безлимитная оранжевая ключ-карта
  • Неограниченный усилитель перков
  • Неограниченное сверло
  • Неограниченный точильный камень

MOD V2


  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
  • Убран показ баннерной рекламы.


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Скачать Idle Breaker - Loot & Survive (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.3 взлом

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MOD V1
300 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
300 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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