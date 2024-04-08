Idle Breaker - Loot & Survive (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.3
Idle Breaker - Loot & Survive - это привлекательный проект, который позволяет игрокам погрузиться в мир, захваченный зомби, и столкнуться с увлекательным геймплеем по поиску и переработке ресурсов. В игре игрокам предстоит разрушать и разбирать предметы, находящиеся вокруг, чтобы получать полезные ресурсы, которые можно использовать для создания ценных вещей и вооружения.
Ключевой механикой игры является переработка, которая позволяет игрокам преобразовывать найденные предметы в более ценные ресурсы. Это добавляет стратегический элемент к игре, так как игрокам придется выбирать, какие предметы стоит разбирать, чтобы получить наиболее ценные материалы для крафта.
Мир игры наполнен опасностями, так как зомби и мутанты будут реагировать на шум и другие факторы, создавая дополнительное напряжение и вызовы для игроков. Визуально игра обещает хорошую картинку, а бесконечный игровой процесс, разнообразие возможностей развития и крафта сделают проект привлекательным для фанатов жанра исследования и выживания.
MOD V1
[Меню проигрывателя]
- Высокая скорость сбора урожая
- Соберите любой материал
- Мгновенное уничтожение материалов
- Боевой пропуск выжившего
- Элитный боевой пропуск
- Множитель урона
- VIP-пользователь
- Удалены объявления
- Неограниченный филиал
- Неограниченное количество древесины
- Неограниченное количество деревянных досок
- Неограниченный металл
- Неограниченное количество монет
- Безлимитный пластик
- Неограниченный двигатель
- Неограниченное количество шин
- Неограниченное количество болтов
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Билет на неограниченное ускорение
- Неограниченное количество ткани
- Безлимитный платиновый ключ
- Неограниченный золотой ключ
- Неограниченное количество резины
- Безлимитное стекло
- Неограниченное маховик
- Неограниченный фонарик
- Безлимитный серебряный ключ
- Неограниченный газ
- Неограниченный предохранитель
- Неограниченная катушка
- Неограниченная труба
- Неограниченное количество лома оружия
- Неограниченное количество лома загрузки
- Неограниченное количество лома перчаток
- Неограниченное количество лома штанов
- Неограниченное количество случайного лома
- Неограниченное количество лома рубашек
- Неограниченный лом Ultimate
- Неограниченный токен Boots
- Токен безлимитных перчаток
- Жетон на неограниченное количество штанов
- Неограниченный токен рубашки
- Неограниченный жетон оружия
- Неограниченная угловая шлифовальная машина
- Чертеж неограниченной брони
- Неограниченный коленчатый вал
- Безлимитная синяя карта-ключ
- Безлимитный мотор
- Неограниченный красочный пистолет
- Неограниченное количество прочных колес
- Неограниченный нагнетатель
- Неограниченная сварочная горелка
- Неограниченный ключ
- Неограниченная керамика
- Неограниченное количество сырой нефти
- Неограниченное количество клейкой ленты
- Неограниченное количество электронных деталей
- Неограниченное количество гидравлической жидкости
- Неограниченный мусор
- Неограниченная лампочка
- Неограниченное количество металлических слитков
- Неограниченная печатная плата
- Неограниченное количество монтажных пластин
- Неограниченная краска
- Неограниченный поршень
- Неограниченное количество наждачной бумаги
- Неограниченное количество деталей подвески
- Неограниченное сварочное топливо
- Неограниченное количество проводов
- Неограниченный золотой браслет
- Неограниченный модуль управления
- Неограниченное снаряжение
- Неограниченный вал
- Неограниченный статор
- Неограниченный переключатель мощности
- Неограниченный блок управления поездом
- Безлимитная оранжевая ключ-карта
- Неограниченный усилитель перков
- Неограниченное сверло
- Неограниченный точильный камень
MOD V2
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
- Убран показ баннерной рекламы.
Скачать Idle Breaker - Loot & Survive (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.3 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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