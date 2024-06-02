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Pyramid of Mahjong: Маджонг (Мод, Много денег)

Pyramid of Mahjong: Маджонг (Мод, Много денег) 1.46.4600

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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.46.4600
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
id приложения:
com.g5e.pyramidofmahjong.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 320

Pyramid of Mahjong - это увлекательная игра-головоломка, которая переносит игроков в древние времена и предлагает им исследовать пирамиду маджонга. Эта игра сочетает в себе элементы маджонга и увлекательный сюжет, создавая уникальный игровой опыт.


В "Pyramid of Mahjong" вас ждут знакомые персонажи и захватывающие уровни с интересным сюжетом. Вы будете исследовать древние земли и строить новые здания, решая головоломки в процессе. Сеттинг игры представляет собой нетронутую древнюю местность, которую вам предстоит оживить. Головоломки в стиле маджонга добавляют уровень сложности и стратегии в игру, делая ее увлекательной и интригующей. "Pyramid of Mahjong" предоставляет игрокам возможность погрузиться в атмосферу древнего мира и решать головоломки, чтобы раскрыть его тайны.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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