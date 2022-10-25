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Merge Farmtown (Мод, Бесплатные награды)

Merge Farmtown (Мод, Бесплатные награды) 2.3.2

7
5
Скачать (130 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
C.C.T Games
Версия:
2.3.2
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.merge.farmtown
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
8
Просмотров:
5 982

Merge Farmtown — это не просто игра про ферму. Это целое приключение, где каждый игрок становится архитектором своего мира, превращая простую землю в благоухающую ферму и далее в процветающий город. Здесь у вас есть возможность объединять различные предметы и ресурсы, чтобы получать новые и улучшенные объекты, что добавляет элемент стратегии в игровой процесс.


Под вашим руководством ферма постепенно превратится в огромное имение с разнообразными растениями, животными и строениями. После того как вы разовьете свою ферму, сможете начать развивать свой город, создавать магазины, кафе, развлекательные места и многое другое.


Особенностью Merge Farmtown является возможность объединения и слияния объектов, что придает игре ощущение головоломки и делает ее более интересной. Кроме того, игрокам предоставляется возможность взаимодействовать с другими, обмениваться ресурсами или сотрудничать, что делает игровой процесс еще более увлекательным.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество монет

3. Неограниченная энергия

4. Неограниченное количество ресурсов

ПРИМЕЧАНИЕ: тратьте по своему усмотрению, даже если у вас недостаточно средств.

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Скачать Merge Farmtown (Мод, Бесплатные награды) 2.3.2 взлом

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Скачать Merge Farmtown (Мод, Бесплатные награды) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Farmtown (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (8)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 11 января 2024 07:36
Я так понимаю что покупки за реальные деньги теперь не возможны?
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 9 сентября 2023 13:35
И эта игра не установилась.У вас заявлено 94 мб а сказалось 142 мб. Эта уже четвёртая игра подряд которая скачивается намного больше чем есть и после этого не устанавливается.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 июня 2023 14:22
Ольга Полякова,
Здравствуйте, извините за неудобства
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 11 июня 2023 13:14
Опять не установилась
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 24 февраля 2023 20:01
Опять не установилась.
0
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Ольга
Ольга 21 декабря 2022 16:05
Это у вас фишка такая что бы обновление с первого раза не устанавливалось?
0
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Ольга
Ольга 1 декабря 2022 09:34
У меня опять не установилось обновление.Почему обновления не устанавливаются?
0
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Ольга
Ольга 25 октября 2022 04:57
Почему я не могу обновить игру? Она не устанавливается.
0
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