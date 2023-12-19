android-1.ru / Игры / Викторины / Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград)
Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград)

Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград) 1.72.7

8
4
Скачать (56 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Версия:
1.72.7
Категория:
Викторины / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
com.unicostudio.braintest3
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
4 255

Brain Test 3 Tricky Qests & Adventures - отличная игра, сочетающая в себе функции головоломки и викторины, а также полноценный сюжет. Главный герой должен встряхнуть все доступное пространство, чтобы найти взаимосвязанные артефакты. С ее помощью она хочет спасти больного отца. И этот путь приведет вас к самым удивительным и необычным ситуациям. Где требуется логика и смекалка. Помимо ощущения безмятежности, умение заранее продумывать свои действия и просто умение получать удовольствие от продолжающихся забавных диалогов.


Скриншоты

Информация о модах

Получайте неограниченное количество наград.

 Теги темы: Много денег

Скачать Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград) 1.72.7 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград)
56 Мб
Ссылка 2
56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Не уволься! (Мод, Много денег)
Не уволься! (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.64
Биатлон Менеджер 2021 (Мод, Много денег)
Биатлон Менеджер 2021 (Мод, Много денег)
Версия: 1.2.3
Неудачные свадьбы: Любовные истории (Мод, Премиум выбор)
Неудачные свадьбы: Любовные истории (Мод, Премиум выбор)
Версия: 1.0.7
My Mansion – match 3 & design home (Мод, Много денег)
My Mansion – match 3 & design home (Мод, Много денег)
Версия: 1.65.1.5088
Hotel Decor: Hotel Manager, Home Design Games (Мод, много денег)
Hotel Decor: Hotel Manager, Home Design Games (Мод, много денег)
Версия: 0.2.0
Impostor 3D - Узнай Кто Предатель! (Мод, Тупые враги)
Impostor 3D - Узнай Кто Предатель! (Мод, Тупые враги)
Версия: 0.21
Криминальные Истории (Мод, Премиум выборы)
Криминальные Истории (Мод, Премиум выборы)
Версия: 0.7.7
Idle Mail Tycoon (Мод, Много денег)
Idle Mail Tycoon (Мод, Много денег)
Версия: 1.7.0

Отзывы о Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив