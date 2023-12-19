Brain Test 3 Tricky Qests & Adventures - отличная игра, сочетающая в себе функции головоломки и викторины, а также полноценный сюжет. Главный герой должен встряхнуть все доступное пространство, чтобы найти взаимосвязанные артефакты. С ее помощью она хочет спасти больного отца. И этот путь приведет вас к самым удивительным и необычным ситуациям. Где требуется логика и смекалка. Помимо ощущения безмятежности, умение заранее продумывать свои действия и просто умение получать удовольствие от продолжающихся забавных диалогов.