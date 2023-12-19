Brain Test 3: Xитрые квесты (Мод, Много наград) 1.72.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Версия:
1.72.7
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
4 255
Brain Test 3 Tricky Qests & Adventures - отличная игра, сочетающая в себе функции головоломки и викторины, а также полноценный сюжет. Главный герой должен встряхнуть все доступное пространство, чтобы найти взаимосвязанные артефакты. С ее помощью она хочет спасти больного отца. И этот путь приведет вас к самым удивительным и необычным ситуациям. Где требуется логика и смекалка. Помимо ощущения безмятежности, умение заранее продумывать свои действия и просто умение получать удовольствие от продолжающихся забавных диалогов.
Информация о модах
Получайте неограниченное количество наград.
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