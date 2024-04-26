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Airline Commander (Мод, Легкая игра)

Airline Commander (Мод, Легкая игра) 2.4.0

11
5
Скачать (544 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RORTOS
Версия:
2.4.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 544 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
10 768

Airline Commander - это увлекательный симулятор авиации, который предоставляет игрокам две уникальные роли: менеджера авиакомпании и опытного пилота. В роли пилота вам предстоит взять управление самолетом, выполняя задачи по перевозке пассажиров и грузов по маршрутам, представленным на игровой карте. Пункты назначения и расстояния полетов разнообразны, что добавляет разнообразие и вызовы в игру. Во время пилотирования вам предоставляется интерфейс управления, включающий различные функции самолета, такие как включение освещения, управление рулевым колесом и многое другое. Вам также доступны два режима - вид из кабины и вид снаружи, что делает геймплей более разнообразным и интересным.


В качестве менеджера авиакомпании вам предстоит управлять несколькими самолетами и планировать каждый рейс. Вы можете развивать свою авиакомпанию, открывая новые маршруты и аэропорты по мере накопления средств, расширяя свой бизнес и охватывая всё больше стран и городов. Airline Commander предоставляет увлекательный опыт, объединяя управление авиакомпанией и пилотирование самолетов, и позволяет игрокам почувствовать себя в роли настоящего авиатора и предпринимателя в мире авиации.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Множитель скоростной игры
  • Навязчивая реклама удалена


Мод 2

  • Миссии всегда выполняются (даже разбейте самолет или покиньте миссию)
  • Для корректной работы мода сначала установите оригинал (обходную версию) и пройдите в нем обучение, затем, ничего не удаляя, установите мод.
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Airline Commander (Мод, Легкая игра) 2.4.0 взлом

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MOD V2
544 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
544 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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