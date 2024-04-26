Airline Commander - это увлекательный симулятор авиации, который предоставляет игрокам две уникальные роли: менеджера авиакомпании и опытного пилота. В роли пилота вам предстоит взять управление самолетом, выполняя задачи по перевозке пассажиров и грузов по маршрутам, представленным на игровой карте. Пункты назначения и расстояния полетов разнообразны, что добавляет разнообразие и вызовы в игру. Во время пилотирования вам предоставляется интерфейс управления, включающий различные функции самолета, такие как включение освещения, управление рулевым колесом и многое другое. Вам также доступны два режима - вид из кабины и вид снаружи, что делает геймплей более разнообразным и интересным.





В качестве менеджера авиакомпании вам предстоит управлять несколькими самолетами и планировать каждый рейс. Вы можете развивать свою авиакомпанию, открывая новые маршруты и аэропорты по мере накопления средств, расширяя свой бизнес и охватывая всё больше стран и городов. Airline Commander предоставляет увлекательный опыт, объединяя управление авиакомпанией и пилотирование самолетов, и позволяет игрокам почувствовать себя в роли настоящего авиатора и предпринимателя в мире авиации.