Airline Commander (Мод, Легкая игра) 2.4.0
Airline Commander - это увлекательный симулятор авиации, который предоставляет игрокам две уникальные роли: менеджера авиакомпании и опытного пилота. В роли пилота вам предстоит взять управление самолетом, выполняя задачи по перевозке пассажиров и грузов по маршрутам, представленным на игровой карте. Пункты назначения и расстояния полетов разнообразны, что добавляет разнообразие и вызовы в игру. Во время пилотирования вам предоставляется интерфейс управления, включающий различные функции самолета, такие как включение освещения, управление рулевым колесом и многое другое. Вам также доступны два режима - вид из кабины и вид снаружи, что делает геймплей более разнообразным и интересным.
В качестве менеджера авиакомпании вам предстоит управлять несколькими самолетами и планировать каждый рейс. Вы можете развивать свою авиакомпанию, открывая новые маршруты и аэропорты по мере накопления средств, расширяя свой бизнес и охватывая всё больше стран и городов. Airline Commander предоставляет увлекательный опыт, объединяя управление авиакомпанией и пилотирование самолетов, и позволяет игрокам почувствовать себя в роли настоящего авиатора и предпринимателя в мире авиации.
Мод 1
- Множитель скоростной игры
- Навязчивая реклама удалена
Мод 2
- Миссии всегда выполняются (даже разбейте самолет или покиньте миссию)
- Для корректной работы мода сначала установите оригинал (обходную версию) и пройдите в нем обучение, затем, ничего не удаляя, установите мод.
Скачать Airline Commander (Мод, Легкая игра) 2.4.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство