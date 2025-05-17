android-1.ru / Игры / Гонки / Drift Max World (Мод, Много денег)
Drift Max World (Мод, Много денег)

Drift Max World (Мод, Много денег) 3.2.0

20
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.2.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tiramisu
Категория:
Гонки / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 387
Скриншоты
Описание

Докажите, что вы лучший дрифт-спортсмен на планете. Выиграйте ограниченное по времени предложение из 10 000 очков Drift Max!


Drift Max World — это бесплатная гоночная игра с уникальной графикой, локациями и автомобилями, различными испытаниями и множеством развлечений. Погрузитесь в дикий мир, полный невероятных испытаний, которые заставят вас затаить дыхание. В Drift Max World можно играть онлайн или офлайн (офлайн не поддерживается).


Получите острые ощущения от веселых, безумных гонок в онлайн-мире. Бросьте вызов своим друзьям и победите их всех! Играйте с различными автомобилями и персонажами из профессиональной видеоигры DriftMax3D DriftMax World, чтобы получить опыт дрифт-гонок в автономном режиме бесплатно. На этом и построена Drift Mania. Гонки больше никогда не будут прежними! Загрузите Drift Mania на свой телефон Android и идите к победе!


Информация о модах
  • Много денег
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Автомобили, Много денег, Встроенный кэш

Скачать Drift Max World (Мод, Много денег) v3.2.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Drift Max World (Мод, Много денег) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Street Racing 3D (Мод, Много денег)
Street Racing 3D (Мод, Много денег)
Version: 7.4.8
Дрифт Фабрика (Мод, Много денег/без рекламы)
Дрифт Фабрика (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 3.7.5
Trial Xtreme 4 (Мод, Unlocked)
Trial Xtreme 4 (Мод, Unlocked)
Version: 2.17.2
Real Rally (Мод, Unlocked/без рекламы)
Real Rally (Мод, Unlocked/без рекламы)
Version: 0.9.3
Psebay: Gravity Moto Trials (Мод, Unlocked/Patched)
Psebay: Gravity Moto Trials (Мод, Unlocked/Patched)
Version: 5.0.5
Rush Rally 2 (Мод меню)
Rush Rally 2 (Мод меню)
Version: 1.152
RussianCar: Simulator (Встроенный кэш)
RussianCar: Simulator (Встроенный кэш)
Version: 0.4.2
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег)
Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег)
Version: 10.9

Отзывы о Drift Max World (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив