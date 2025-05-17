Описание

Докажите, что вы лучший дрифт-спортсмен на планете. Выиграйте ограниченное по времени предложение из 10 000 очков Drift Max!





Drift Max World — это бесплатная гоночная игра с уникальной графикой, локациями и автомобилями, различными испытаниями и множеством развлечений. Погрузитесь в дикий мир, полный невероятных испытаний, которые заставят вас затаить дыхание. В Drift Max World можно играть онлайн или офлайн (офлайн не поддерживается).





Получите острые ощущения от веселых, безумных гонок в онлайн-мире. Бросьте вызов своим друзьям и победите их всех! Играйте с различными автомобилями и персонажами из профессиональной видеоигры DriftMax3D DriftMax World, чтобы получить опыт дрифт-гонок в автономном режиме бесплатно. На этом и построена Drift Mania. Гонки больше никогда не будут прежними! Загрузите Drift Mania на свой телефон Android и идите к победе!