Drift Max World (Мод, Много денег) 3.2.0
Докажите, что вы лучший дрифт-спортсмен на планете. Выиграйте ограниченное по времени предложение из 10 000 очков Drift Max!
Drift Max World — это бесплатная гоночная игра с уникальной графикой, локациями и автомобилями, различными испытаниями и множеством развлечений. Погрузитесь в дикий мир, полный невероятных испытаний, которые заставят вас затаить дыхание. В Drift Max World можно играть онлайн или офлайн (офлайн не поддерживается).
Получите острые ощущения от веселых, безумных гонок в онлайн-мире. Бросьте вызов своим друзьям и победите их всех! Играйте с различными автомобилями и персонажами из профессиональной видеоигры DriftMax3D DriftMax World, чтобы получить опыт дрифт-гонок в автономном режиме бесплатно. На этом и построена Drift Mania. Гонки больше никогда не будут прежними! Загрузите Drift Mania на свой телефон Android и идите к победе!
- Много денег
Скачать Drift Max World (Мод, Много денег) v3.2.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.