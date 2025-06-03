SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню) 8.1.10
Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation была запущена разработчиком SEGA, игрой для мобильных платформ Android и iOS. Недавно Sega и Altus объявили о том, что DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION - версия для мобильных телефонов, теперь доступна для предварительной регистрации. Быстро станьте участником этой игры, чтобы получить ценный подарок. Во-первых, давайте посмотрим больше на особенности и содержание Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation.
Недавно в Интернете был выпущен видео-трейлер к этой игре, что является частью объявления о том, что пользователи могут начать предварительную регистрацию на этот раз. О содержании DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION, это привлекательная стратегическая игра. Войдя в игру, игрок будет играть главного героя, имея возможность выбрать пол, игровой интерфейс и образ персонажа. Кроме того, главный герой обладает особой способностью вызывать дьявола с помощью смартфона через приложение Devil Downloader (DX). Как член банды «Освободители», секретной организации, занимающейся защитой мира, вы являетесь посредником в конфликте Dx2.
1. Меню модов
2. Множитель атаки x1 – x1000
3. Множитель защиты x1 – x1000
4. Неограниченное количество навыков
5. БЕЗ РЕКЛАМЫ
PvE – PvP
Скачать SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню) v8.1.10 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.