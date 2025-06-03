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SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню)

SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню) 8.1.10

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Версия:
8.1.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SEGA CORPORATION
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 559
Скриншоты
Описание

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation была запущена разработчиком SEGA, игрой для мобильных платформ Android и iOS. Недавно Sega и Altus объявили о том, что DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION - версия для мобильных телефонов, теперь доступна для предварительной регистрации. Быстро станьте участником этой игры, чтобы получить ценный подарок. Во-первых, давайте посмотрим больше на особенности и содержание Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation. 


Недавно в Интернете был выпущен видео-трейлер к этой игре, что является частью объявления о том, что пользователи могут начать предварительную регистрацию на этот раз. О содержании DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION, это привлекательная стратегическая игра. Войдя в игру, игрок будет играть главного героя, имея возможность выбрать пол, игровой интерфейс и образ персонажа. Кроме того, главный герой обладает особой способностью вызывать дьявола с помощью смартфона через приложение Devil Downloader (DX). Как член банды «Освободители», секретной организации, занимающейся защитой мира, вы являетесь посредником в конфликте Dx2.


Информация о модах

1. Меню модов

2. Множитель атаки x1 – x1000

3. Множитель защиты x1 – x1000

4. Неограниченное количество навыков

5. БЕЗ РЕКЛАМЫ

PvE – PvP

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 Теги темы: Мод меню, Без рекламы

Скачать SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню) v8.1.10 MOD APK

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Скачать SHIN MEGAMI TENSEI D×２ (Мод меню) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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