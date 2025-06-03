Описание

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation была запущена разработчиком SEGA, игрой для мобильных платформ Android и iOS. Недавно Sega и Altus объявили о том, что DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION - версия для мобильных телефонов, теперь доступна для предварительной регистрации. Быстро станьте участником этой игры, чтобы получить ценный подарок. Во-первых, давайте посмотрим больше на особенности и содержание Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation.





Недавно в Интернете был выпущен видео-трейлер к этой игре, что является частью объявления о том, что пользователи могут начать предварительную регистрацию на этот раз. О содержании DX2 SHIN MEGAMI TENSEI LIBERATION, это привлекательная стратегическая игра. Войдя в игру, игрок будет играть главного героя, имея возможность выбрать пол, игровой интерфейс и образ персонажа. Кроме того, главный герой обладает особой способностью вызывать дьявола с помощью смартфона через приложение Devil Downloader (DX). Как член банды «Освободители», секретной организации, занимающейся защитой мира, вы являетесь посредником в конфликте Dx2.