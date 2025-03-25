Описание

International Basketball Manager 23 - захватывающая баскетбольная игра, в которой вы сможете почувствовать себя настоящим генеральным менеджером команды. Эта игра предоставляет уникальный опыт управления баскетбольной командой и строительства ее к славе и успеху. В игре вам предстоит выполнить множество важных задач: формирование команды, разработка стратегий и тактики, управление трансферами и контрактами, тренировки и развитие игроков, финансовое планирование, административные обязанности и многое другое.





Вы будете выбирать лучших баскетболистов для вашей команды, создавать уникальные стратегии для каждой игры, проводить трансферные сделки, развивать навыки игроков и управлять бюджетом клуба. Ваша цель - достичь успеха и славы в мире баскетбола, став настоящим героем на площадке и за её пределами.





International Basketball Manager 23 предоставляет вам возможность стать настоящим стратегом и генеральным менеджером баскетбольной команды. Выберите свой путь к успеху и докажите свое мастерство в мире баскетбола.