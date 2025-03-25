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iBasketball Manager 23

iBasketball Manager 23 1.3.0.1

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Версия:
1.3.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
UPLAY Online
Категория:
Спортивные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 505 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 700
Скриншоты
Описание

International Basketball Manager 23 - захватывающая баскетбольная игра, в которой вы сможете почувствовать себя настоящим генеральным менеджером команды. Эта игра предоставляет уникальный опыт управления баскетбольной командой и строительства ее к славе и успеху. В игре вам предстоит выполнить множество важных задач: формирование команды, разработка стратегий и тактики, управление трансферами и контрактами, тренировки и развитие игроков, финансовое планирование, административные обязанности и многое другое.


Вы будете выбирать лучших баскетболистов для вашей команды, создавать уникальные стратегии для каждой игры, проводить трансферные сделки, развивать навыки игроков и управлять бюджетом клуба. Ваша цель - достичь успеха и славы в мире баскетбола, став настоящим героем на площадке и за её пределами.


International Basketball Manager 23 предоставляет вам возможность стать настоящим стратегом и генеральным менеджером баскетбольной команды. Выберите свой путь к успеху и докажите свое мастерство в мире баскетбола.


Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать iBasketball Manager 23 v1.3.0.1 MOD APK

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Скачать iBasketball Manager 23 505 Мб Ссылка 2 505 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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