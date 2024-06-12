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Epic Race 3D (Мод, Unlocked)

Epic Race 3D (Мод, Unlocked) 200310

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Good Job Games
Версия:
200310
Категория:
Без интернета / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.gym.racegame
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 291

Epic Race 3D - является захватывающей игрой, в которой игроки участвуют в серии захватывающих препятствий, напоминающих шоу типа "Полоса препятствий" или "Американские гладиаторы". Это игра, полная динамичных испытаний, требующая ловкости, быстрых реакций и стратегического планирования.


Игра предназначена для тех, кто любит спортивные соревнования и хочет испытать свою скорость и рефлексы. Отличительной чертой является реалистичная физика движения персонажа, которая требует от игроков не просто бегать от старта к финишу, но и активно взаимодействовать с различными препятствиями.


Игроки начинают гонку, уклоняются от вращающихся барьеров, прыгают через пропасти и взбираются по веревочным лестницам, чтобы обойти препятствия и опередить соперников. Всё это происходит на фоне впечатляющих визуальных эффектов, которые добавляют эмоциональности событиям на экране, а аудиоэффекты и реакция толпы делают каждую гонку ещё более захватывающей.


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 Теги темы: Unlocked

Скачать Epic Race 3D (Мод, Unlocked) 200310 взлом

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Скачать Epic Race 3D (Мод, Unlocked) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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