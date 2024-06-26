Heat Gear - Race & Drift World (Мод, Без рекламы) - Испытайте острые ощущения от скоростных гонок, жар адреналина и большое количество гоночных режимов. Race & Drift World — самый красивый гоночный проект с открытым миром и огромным разнообразием игровых режимов.





А также большое количество моделей автомобилей, возможности их апгрейда, механика визуального тюнинга и другие элементы, помогающие получить на трассе именно то, что вам нужно. В этой игре отличные визуальные эффекты, детально проработанный дизайн и открытый мир. Это ваш шанс показать, на что вы способны! Не ждите! Скачайте Race & Drift World прямо сейчас!