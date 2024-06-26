Heat Gear - Race & Drift World (Мод, Без рекламы) 0.9.3
Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GRAYPOW
Обновлено:
Вчера, 21:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 814
Heat Gear - Race & Drift World (Мод, Без рекламы) - Испытайте острые ощущения от скоростных гонок, жар адреналина и большое количество гоночных режимов. Race & Drift World — самый красивый гоночный проект с открытым миром и огромным разнообразием игровых режимов.
А также большое количество моделей автомобилей, возможности их апгрейда, механика визуального тюнинга и другие элементы, помогающие получить на трассе именно то, что вам нужно. В этой игре отличные визуальные эффекты, детально проработанный дизайн и открытый мир. Это ваш шанс показать, на что вы способны! Не ждите! Скачайте Race & Drift World прямо сейчас!
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