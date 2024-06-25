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Drift 2 Drag (Мод, Без рекламы)

Drift 2 Drag (Мод, Без рекламы) 4.2

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5
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Версия:
4.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
HyperMonk Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 435

Drift 2 Drag — это захватывающая игра, которая представляет собой новый взгляд на жанр автогонок, используя механику перетаскивания для управления автомобилем. Игроки могут участвовать в динамичных гонках, используя интуитивное управление без необходимости нажимать кнопки, что добавляет уникальности и свежести игровому процессу.


В игре игроки могут перемещать автомобиль, перетаскивая его, что позволяет им быстро и эффективно маневрировать на трассе. Название игры отражает важность этой механики, указывая на сопротивление, которое необходимо преодолеть для выполнения дрифта и управления заносом автомобиля.


Гоночные арены выполнены в виде реалистичных дорог с различными сценариями окружающей среды, что добавляет игре реалистичности и погружает игроков в процесс. Это позволяет игрокам наслаждаться захватывающим игровым процессом, соревнуясь в динамичных гонках, выполняя яркие задания и используя забавные функции, встроенные в игру Drift 2 Drag.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Drift 2 Drag (Мод, Без рекламы) 4.2 взлом

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Скачать Drift 2 Drag (Мод, Без рекламы) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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