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Lollipop & Marshmallow Match3 (Мод, Auto Win)

Lollipop & Marshmallow Match3 (Мод, Auto Win) 24.0607.00

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BitMango
Версия:
24.0607.00
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.bitmango.go.lollipop2match3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 657

Lollipop & Marshmallow - это захватывающая головоломка в мире сладостей. В этой игре игрокам предстоит исследовать самое большое королевство конфет, где им придется разгадывать увлекательные головоломки, предоставленные королевством.


Игровой процесс ограничен правилами комбинирования конфет. Путем соединения конфет игроки создают сладкие взрывы и получают заслуженные награды за свои усилия. Это делает игру интересной и увлекательной, поскольку игроки должны разрабатывать стратегии, чтобы максимизировать свои награды. Однако игра не только о головоломках. В игре также присутствует система создания захватывающих историй, которая позволяет игрокам погрузиться в мир конфет и испытать его наиболее реалистично. Это добавляет глубину игровому опыту и позволяет игрокам наслаждаться увлекательными историями, связанными с конфетами.


Итак, Lollipop & Marshmallow - это увлекательная головоломка с элементами создания историй, которая переносит игроков в мир сладостей и приносит им много радости от разгадывания головоломок и исследования этого волшебного королевства.



Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Lollipop & Marshmallow Match3 (Мод, Auto Win) 24.0607.00 взлом

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Скачать Lollipop & Marshmallow Match3 (Мод, Auto Win)
115 Мб
Ссылка 2
115 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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