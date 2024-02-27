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Fiona's Farm (Мод, Много ресурсов)

Fiona's Farm (Мод, Много ресурсов) 4.3.2

3
3
Скачать (206 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ace Games Inc.
Версия:
4.3.2
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 206 Мб
id приложения:
games.ace.fionasfarm
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
9 156

Вы оказались на Fiona's Farm, и вас ждет захватывающее приключение в этой увлекательной игре. Задача игры - помочь Фионе и ее бабушке в восстановлении фермы и восстановлении Праздника Весны. Вам предстоит решать красочные головоломки и создавать свою идеальную ферму. Одной из ключевых особенностей игры является прохождение уровней, на которых вас ожидают сложные препятствия. Вы сможете использовать невероятные бонусы и бустеры, чтобы прорваться сквозь эти уровни. В конце каждого уровня вас ждут классные подарки, что добавляет в игру элемент награды и мотивации.


На Fiona's Farm вам предстоит собирать урожай, кормить животных и выполнять разнообразные квесты, заказы и строительство новых построек. Это часть вашей миссии по восстановлению фермы и поддержанию Праздника Весны. Игра также предлагает захватывающие приключения и исследование различных локаций, где вы будете путешествовать вместе с Фионой. Вы сможете украшать ферму, придавая ей уникальный вид благодаря различным украшениям. В игре вы также познакомитесь с интересными персонажами и узнаете захватывающую предысторию их подвигов. Это добавляет глубины сюжету и позволяет вам узнать больше о мире Фермы Фионы.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество Золота
  • Неограниченный Драгоценный камень
  • Неограниченная энергия
  • Жизнь Не уменьшается.
 Теги темы: Много денег

Скачать Fiona's Farm (Мод, Много ресурсов) 4.3.2 взлом

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Скачать Fiona's Farm (Мод, Много ресурсов)
206 Мб
Ссылка 2
206 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fiona's Farm (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 апреля 2023 00:06
Гость Настя, Возможно работает не на всех устройствах
0
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Гость Настя
Гость Настя 31 марта 2023 23:47
Здравствуйте. Подскажите, как работают мод? 7 уровень, но нечего не добавляется
-1
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