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Modern Ops - Стрелялки Шутеры (Мод меню)

Modern Ops - Стрелялки Шутеры (Мод меню) 9.43

1411
269
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Версия:
9.43
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Edkon Games GmbH
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 733 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
386 883
Скриншоты
Описание

В игре Modern Ops у игроков есть возможность присоединиться к окончательному столкновению между двумя мощными силами. С одной стороны находятся высококвалифицированные бойцы из неё, готовые выполнять свои миссии любой ценой. С другой стороны – смелые террористы и преступники, готовые сделать все, чтобы достичь своих целей.


Вам предстоит сделать выбор стороны и встать на защиту своих интересов. Каждая сторона обладает своим уникальным арсеналом оружия и снаряжения, которое вы сможете использовать в битвах. В зависимости от вашего выбора, вы будете играть за разных персонажей, обладающих уникальными способностями и навыками. Бои в Modern Ops проходят в напряженной и динамичной обстановке. Вам придется проявить все свои навыки стрельбы, тактики и командной игры, чтобы одержать победу над врагами. Вы можете выбирать разные юниты, каждый из которых обладает своими сильными сторонами, и сотрудничать с другими игроками, чтобы улучшить свои шансы на победу.


Особенности игры Modern Ops включают в себя возможность соревноваться с игроками со всего мира, подниматься в таблицах лидеров и доказать свое мастерство. Вы также можете настраивать своего персонажа, выбирая снаряжение и оружие, которые подходят вашему стилю игры. Графика и звуковое сопровождение игры создают атмосферу настоящих боевых действий и погружают вас в игровой мир. Множество карт и режимов игры обеспечивают разнообразие в битвах, и каждый бой приносит новые вызовы и впечатления.


Информация о модах

МОД 1


**[МЕНЮ ИГРОКА]**

  • Авто цель
  • поле зрения
  • Без отдачи
  • Не разбегайтесь
  • Нет светошумовой гранаты

**[МЕНЮ ВРАГА]**

  • Враг не попал
  • Заморозить ботов

**[МЕНЮ ОРУЖИЯ]**

  • Разблокировать оружие
  • Активировать Премиум
  • Бесплатное изменение имени
  • Убрать рекламу
  • Удалить обнаруженный чит

МОД 2

  • Показывать врагов на радаре

МОД 3

  • МОД Меню
  • Установить поле зрения  // пользовательское поле зрения
  • Помощь в прицеливании  // Увеличение помощи в прицеливании
  • Без отдачи  // Убирает отдачу
  • No Spread  // Удаляет разброс оружия
  • Без светошумовой гранаты  // Удаляет эффект светошумовой гранаты
  • Враги не будут стрелять  // Только против ИИ
  • Красный перекрестие  // Прицел становится красным при наведении на врага
  • Нет рекламы  // Нет рекламы после окончания матча

MOD V4


➡BUNNYHOP
➡NO PREDICTION:newfeature:
➡BOTS CAN’T KILL YOU
➡NO FLASH BANG EFFECT
➡NO STUN:newfeature:
➡CAMERA FOV
➡WEAPON FOV
➡NO RECOIL
➡NO SPREAD
➡RAPID FIRE
➡NO JUMP SPREAD
➡️AIMLOCK
➡SPEED PLAYER
➡️DRAW CROSSHAIR
➡️DRAW CIRCLE
➡CHAMS RED
➡CHAMS GREEN
➡️RAINBOW CHAMS
➡WIREFRAME RED
➡WIREFRAME YELLOW
➡WIREFRAME BLUE
➡WIREFRAME MAGENTA
➡WIREFRAME RAINBOW 

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Встроенный кэш, Онлайн игры, Мод меню

Скачать Modern Ops - Стрелялки Шутеры (Мод меню) v9.43 MOD APK

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MOD V1 733 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 733 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Modern Ops - Стрелялки Шутеры (Мод меню)


Комментарии (45)
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User
User 26 мая 2024 11:08
ЛЮДИ!!!! ЭТО ПИЗДЕШЬ!!! ВРАНЬЕ НЕ ЗАХОДИТЕ СЮДА!!! ВИПКА РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ ЖОПУ, ОРУЖИЯ НЕ ОТКРЫТЫ, НО ХОТЯ РАБОТАЕТ ЗАМОРОЗКА ПРОТИВНИКОВ
0
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топчик
топчик 24 марта 2024 12:53
ааааааа бедная кошка застряла на головке пениса поставь лайк что бы её спасти 1. 2. 3. 4. 5. да пошла она на хуй
+9
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Лев толстой
Лев толстой 2 декабря 2023 15:16
его не будет через год появиться
-6
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Шаман
Шаман 31 октября 2023 11:53
Не работает скачиваю и какой а файл скачивается и ошибка потом
+7
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Wer
Wer 16 октября 2023 22:13
Mod V3 не запускается
-17
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Солнышко
Солнышко 10 августа 2023 05:38
Lensifal,
Спасибо, игра действительно забавная , жаль что карт с ботами нет , что-то вроде карты "тренировки" или полигона что бы знать что покупать .
+7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 августа 2023 18:04
Солнышко,
Добрый день, возможно просто разные версии модов от разных разработчиков.
+9
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Солнышко
Солнышко 7 августа 2023 13:46
Уважаемые господа, у вас не возникало желание соединить мод 3 и мод 2 в один ?
Или добавить " Показывать врагов на радаре" в мод 3 ?
И маленькое пожелание, добавить в мод 3 , награда без просмотра рекламы.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 августа 2023 13:33
________,
Здравствуйте, точно не сможем сказать :(
+3
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________
________ 4 августа 2023 12:20
В чем проблема? Игра вылетает сразу после запуска.
Памяти хоть опой жуй, кеш чистый, всё было отлично до сегодняшнего дня.
- переустановка не помогает.
+5
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