В игре Modern Ops у игроков есть возможность присоединиться к окончательному столкновению между двумя мощными силами. С одной стороны находятся высококвалифицированные бойцы из неё, готовые выполнять свои миссии любой ценой. С другой стороны – смелые террористы и преступники, готовые сделать все, чтобы достичь своих целей.
Вам предстоит сделать выбор стороны и встать на защиту своих интересов. Каждая сторона обладает своим уникальным арсеналом оружия и снаряжения, которое вы сможете использовать в битвах. В зависимости от вашего выбора, вы будете играть за разных персонажей, обладающих уникальными способностями и навыками. Бои в Modern Ops проходят в напряженной и динамичной обстановке. Вам придется проявить все свои навыки стрельбы, тактики и командной игры, чтобы одержать победу над врагами. Вы можете выбирать разные юниты, каждый из которых обладает своими сильными сторонами, и сотрудничать с другими игроками, чтобы улучшить свои шансы на победу.
Особенности игры Modern Ops включают в себя возможность соревноваться с игроками со всего мира, подниматься в таблицах лидеров и доказать свое мастерство. Вы также можете настраивать своего персонажа, выбирая снаряжение и оружие, которые подходят вашему стилю игры. Графика и звуковое сопровождение игры создают атмосферу настоящих боевых действий и погружают вас в игровой мир. Множество карт и режимов игры обеспечивают разнообразие в битвах, и каждый бой приносит новые вызовы и впечатления.
МОД 1
**[МЕНЮ ИГРОКА]**
- Авто цель
- поле зрения
- Без отдачи
- Не разбегайтесь
- Нет светошумовой гранаты
**[МЕНЮ ВРАГА]**
- Враг не попал
- Заморозить ботов
**[МЕНЮ ОРУЖИЯ]**
- Разблокировать оружие
- Активировать Премиум
- Бесплатное изменение имени
- Убрать рекламу
- Удалить обнаруженный чит
МОД 2
- Показывать врагов на радаре
МОД 3
- МОД Меню
- Установить поле зрения // пользовательское поле зрения
- Помощь в прицеливании // Увеличение помощи в прицеливании
- Без отдачи // Убирает отдачу
- No Spread // Удаляет разброс оружия
- Без светошумовой гранаты // Удаляет эффект светошумовой гранаты
- Враги не будут стрелять // Только против ИИ
- Красный перекрестие // Прицел становится красным при наведении на врага
- Нет рекламы // Нет рекламы после окончания матча
MOD V4
➡BUNNYHOP
➡NO PREDICTION
➡BOTS CAN’T KILL YOU
➡NO FLASH BANG EFFECT
➡NO STUN
➡CAMERA FOV
➡WEAPON FOV
➡NO RECOIL
➡NO SPREAD
➡RAPID FIRE
➡NO JUMP SPREAD
➡️AIMLOCK
➡SPEED PLAYER
➡️DRAW CROSSHAIR
➡️DRAW CIRCLE
➡CHAMS RED
➡CHAMS GREEN
➡️RAINBOW CHAMS
➡WIREFRAME RED
➡WIREFRAME YELLOW
➡WIREFRAME BLUE
➡WIREFRAME MAGENTA
➡WIREFRAME RAINBOW
Скачать Modern Ops - Стрелялки Шутеры (Мод меню) v9.43 MOD APK
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.