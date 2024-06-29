Alien Creeps меняет 90-минутную игру на 15-минутную.





Alien Creeps TD предлагает тактические, взрывные сражения и стратегию. С помощью простых в освоении элементов управления вы можете управлять четырьмя командами уникальных персонажей, которых вы можете выбирать из десятков видов оружия и предметов для продвижения по игре.





Чем больше вы играете, тем больше вариантов и больше стратегий вам доступно. Игра доступна на устройствах Android и iOS с кроссплатформенным подключением. Также есть новый боевой режим, называемый режимом Versus, в котором вы можете сражаться или соревноваться с друзьями или игроками онлайн в режиме реального времени. Вам никогда не придется ждать очередной очереди!

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