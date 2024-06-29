Alien Creeps TD (Мод, много денег) 2.32.5
Версия:
2.32.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Outplay Entertainment Ltd
Обновлено:
Сегодня, 16:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 620
Alien Creeps меняет 90-минутную игру на 15-минутную.
Alien Creeps TD предлагает тактические, взрывные сражения и стратегию. С помощью простых в освоении элементов управления вы можете управлять четырьмя командами уникальных персонажей, которых вы можете выбирать из десятков видов оружия и предметов для продвижения по игре.
Чем больше вы играете, тем больше вариантов и больше стратегий вам доступно. Игра доступна на устройствах Android и iOS с кроссплатформенным подключением. Также есть новый боевой режим, называемый режимом Versus, в котором вы можете сражаться или соревноваться с друзьями или игроками онлайн в режиме реального времени. Вам никогда не придется ждать очередной очереди!
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Информация о модах
Много денег
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