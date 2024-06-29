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Alien Creeps TD (Мод, много денег)

Alien Creeps TD (Мод, много денег) 2.32.5

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Версия:
2.32.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Outplay Entertainment Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 620

Alien Creeps меняет 90-минутную игру на 15-минутную.


Alien Creeps TD предлагает тактические, взрывные сражения и стратегию. С помощью простых в освоении элементов управления вы можете управлять четырьмя командами уникальных персонажей, которых вы можете выбирать из десятков видов оружия и предметов для продвижения по игре.


Чем больше вы играете, тем больше вариантов и больше стратегий вам доступно. Игра доступна на устройствах Android и iOS с кроссплатформенным подключением. Также есть новый боевой режим, называемый режимом Versus, в котором вы можете сражаться или соревноваться с друзьями или игроками онлайн в режиме реального времени. Вам никогда не придется ждать очередной очереди!

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Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Alien Creeps TD (Мод, много денег) 2.32.5 взлом

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Скачать Alien Creeps TD (Мод, много денег) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

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