Traffic Tour предлагает пять разнообразных режимов игры, которые гарантируют вам часы увлекательного развлечения. Вы сможете испытать свои навыки вождения в режиме Free Run или поднять ставки, присоединившись к многопользовательским соревнованиям. В этой гоночной игре нет ничего более захватывающего, чем соревнование с настоящими соперниками, поэтому приготовьтесь проверить свои навыки и покажите, на что вы способны.





Многопользовательский режим предоставляет вам возможность сразиться с реальными игроками, что добавляет азарта и соревновательного духа к игровому процессу. Вы сможете активировать нитросистему, чтобы обогнать ваших соперников и выйти победителем. Это дает вам шанс помериться силами с лучшими гонщиками и доказать, что вы настоящий мастер за рулем.