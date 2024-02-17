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Traffic Tour (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки)

Traffic Tour (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 2.6.2

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2
Скачать (108 Мб)
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Wolves Interactive
Версия:
2.6.2
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 346

Traffic Tour предлагает пять разнообразных режимов игры, которые гарантируют вам часы увлекательного развлечения. Вы сможете испытать свои навыки вождения в режиме Free Run или поднять ставки, присоединившись к многопользовательским соревнованиям. В этой гоночной игре нет ничего более захватывающего, чем соревнование с настоящими соперниками, поэтому приготовьтесь проверить свои навыки и покажите, на что вы способны.


Многопользовательский режим предоставляет вам возможность сразиться с реальными игроками, что добавляет азарта и соревновательного духа к игровому процессу. Вы сможете активировать нитросистему, чтобы обогнать ваших соперников и выйти победителем. Это дает вам шанс помериться силами с лучшими гонщиками и доказать, что вы настоящий мастер за рулем.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Все машины открыты
  • Бесплатные покупки за деньги и золото
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Скачать Traffic Tour (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 2.6.2 взлом

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Скачать Traffic Tour (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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