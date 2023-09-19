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Boom Stick: Базука пазлы (Мод, Много валюты)

Boom Stick: Базука пазлы (Мод, Много валюты) 5.0.5.1

39
13
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BYV
Версия:
5.0.5.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.byv.TheBoomStick
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
39
Комментарии:
2
Просмотров:
36 026

Boom Stick: Bazooka Puzzles — это захватывающая и динамичная видеоигра, в которой игроки берут на себя задачу спасения принцессы, похищенной злодеем, напавшим на мирный город. В этом опасном квесте игрокам необходимо использовать свои навыки и умения для борьбы с врагами, уничтожения их баз и решения различных головоломок.


Игра характеризуется насыщенным экшеном и требует от игроков быстроты реакции и стратегического мышления. Особенностью "Boom Stick: Bazooka Puzzles" является простота и интуитивность элементов управления, что позволяет игрокам легко нацеливаться и уничтожать оплоты вражеской команды.


Задачи в игре варьируются от простых до сложных, предлагая игрокам не только активное участие в боевых действиях, но и интеллектуальные вызовы в виде головоломок. Это сочетание делает игру увлекательной и подходящей для широкого круга игроков, ищущих как динамичные приключения, так и интеллектуальные вызовы.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество валюты

Скачать Boom Stick: Базука пазлы (Мод, Много валюты) 5.0.5.1 взлом

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95 Мб
Ссылка 2
95 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Boom Stick: Базука пазлы (Мод, Много валюты)


Комментарии (2)
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Аликсей
Аликсей 15 ноября 2023 19:57
Алексей,Полностью с вами согласен
Это полнейшая хуета больше не как не сказать
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Алексей
Алексей 19 сентября 2023 07:09
Лучше бы добавили опись как играть с этим модом, при запуске вылазит китайская хрен пойми что и не понятно что требует, мод не юзабелен в помойку.
0
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