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Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны)

Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны) 2.2

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PhanGia
Версия:
2.2
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
610

Вдохновленный знаменитым мультфильмом Dragon Ball Z, Stickman Warriors Shadow Fight представляет собой файтинг в стиле крупье. Кроме того, в этой игре геймеры смогут сражаться вместе со своими любимыми персонажами из аниме. В этой игре есть множество других увлекательных аспектов, которые позволяют игрокам экспериментировать с файтингом по-новому.


Управление в Stickman Warriors Shadow Fight самое простое! Все, что вам нужно сделать, чтобы присоединиться к битве супергероев Z Warriors против захватчиков, — это прыгать, усиливать свою ки, уклоняться и проявлять высокую инстинктивность. Используйте самое мощное оружие, чтобы уничтожить всех захватчиков, прячущихся в тенях.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество маны.

Награда за высокие монеты.

Награда за высокие драгоценные камни.

Без перезарядки.

Навязчивая реклама удалена.


Информация: Не работает на эмуляторе LDplayer.

Скачать Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны) 2.2 взлом

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Скачать Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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