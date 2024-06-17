Вдохновленный знаменитым мультфильмом Dragon Ball Z, Stickman Warriors Shadow Fight представляет собой файтинг в стиле крупье. Кроме того, в этой игре геймеры смогут сражаться вместе со своими любимыми персонажами из аниме. В этой игре есть множество других увлекательных аспектов, которые позволяют игрокам экспериментировать с файтингом по-новому.





Управление в Stickman Warriors Shadow Fight самое простое! Все, что вам нужно сделать, чтобы присоединиться к битве супергероев Z Warriors против захватчиков, — это прыгать, усиливать свою ки, уклоняться и проявлять высокую инстинктивность. Используйте самое мощное оружие, чтобы уничтожить всех захватчиков, прячущихся в тенях.