Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны) 2.2
Вдохновленный знаменитым мультфильмом Dragon Ball Z, Stickman Warriors Shadow Fight представляет собой файтинг в стиле крупье. Кроме того, в этой игре геймеры смогут сражаться вместе со своими любимыми персонажами из аниме. В этой игре есть множество других увлекательных аспектов, которые позволяют игрокам экспериментировать с файтингом по-новому.
Управление в Stickman Warriors Shadow Fight самое простое! Все, что вам нужно сделать, чтобы присоединиться к битве супергероев Z Warriors против захватчиков, — это прыгать, усиливать свою ки, уклоняться и проявлять высокую инстинктивность. Используйте самое мощное оружие, чтобы уничтожить всех захватчиков, прячущихся в тенях.
Неограниченное количество маны.
Награда за высокие монеты.
Награда за высокие драгоценные камни.
Без перезарядки.
Навязчивая реклама удалена.
Информация: Не работает на эмуляторе LDplayer.
Скачать Stickman Warriors Shadow Fight (Мод, Много маны) 2.2 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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