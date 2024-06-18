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Little Krishna (Мод, Много денег)

Little Krishna (Мод, Много денег) 4.4.344

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Версия:
4.4.344
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zapak
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62

Little Krishna - это захватывающая мобильная игра, которая приглашает вас в роль Маленького Кришны, любимца Вриндавана, который сражается против злых сил. В этой игре вам предстоит прыгать, уклоняться и скользить в ярком трехмерном пространстве, собирая монеты для разблокировки вспомогательных персонажей и бонусов.


Вы сразитесь со злой Путаной в эпических битвах с боссами, где необходимо умело использовать свои способности. Благодаря очаровательным знаниям о Кришне, плавному интуитивно понятному управлению и красочным HD-изображениям, вы сможете окунуться в шутливые приключения легенды, при этом обеспечивая безопасность Вриндавана.


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Little Krishna (Мод, Много денег) 4.4.344 взлом

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Скачать Little Krishna (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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