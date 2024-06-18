Little Krishna - это захватывающая мобильная игра, которая приглашает вас в роль Маленького Кришны, любимца Вриндавана, который сражается против злых сил. В этой игре вам предстоит прыгать, уклоняться и скользить в ярком трехмерном пространстве, собирая монеты для разблокировки вспомогательных персонажей и бонусов.





Вы сразитесь со злой Путаной в эпических битвах с боссами, где необходимо умело использовать свои способности. Благодаря очаровательным знаниям о Кришне, плавному интуитивно понятному управлению и красочным HD-изображениям, вы сможете окунуться в шутливые приключения легенды, при этом обеспечивая безопасность Вриндавана.