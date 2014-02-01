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Героические войны HERO WARS Defense (Мод, Бесплатные покупки)

Героические войны HERO WARS Defense (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naomic Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 095
Скриншоты
Описание

Героические войны HERO WARS Defense (Мод, Бесплатные покупки) - Захватывающая стратегическая крутая игра! Одна из лучших стратегических игр! Испытайте классическую оборонительную игру с друзьями или другими игроками со всего мира.


Узнайте больше и загрузите приложение сегодня! На данный момент игрокам доступно множество вариантов, когда дело доходит до выбора игры.

Однако не все игры одинаковы в отношении функций и графики. Итак, если вы ищете идеальную игру, которая удовлетворит все ваши потребности, вам обязательно стоит попробовать Heroes of War. С каждым обновлением игры вы будете получать новое оружие, новые навыки и другие улучшения. Игра бесплатна для скачивания, так чего же вы ждете? Начните играть прямо сейчас!


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Героические войны HERO WARS Defense (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.0 MOD APK

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Скачать Героические войны HERO WARS Defense (Мод, Бесплатные покупки) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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