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Home Pin 3: Homeless Adventure (Мод, Много монет)

Home Pin 3: Homeless Adventure (Мод, Много монет) 5.9

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Скачать (205 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GameeStudio
Версия:
5.9
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 205 Мб
id приложения:
com.gamee.brainly.homepin3.pullpin.puzzle
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 311

Home Pin 3: Homeless Adventure - это эмоциональная история о жизни маленькой девочки по имени Донни. Игра рассказывает о том, как Донни пережила потерю семьи и дома, и как игроки могут помочь ей выжить в нелегких условиях. Донни оказывается в заброшенном доме, и игрокам предстоит помочь ей, выдергивая булавки, чтобы найти необходимые предметы для ее выживания, такие как спички, уголь и деньги.


Зарабатывая деньги, игроки могут постепенно восстанавливать и улучшать дом Донни, открывая новую мебель и комнаты. Одним из ключевых преимуществ этой игры является захватывающий сюжет. Донни - привлекательный и симпатичный персонаж, с которым игроки сопереживают и хотят помочь в ее пути к преодолению травм и бедности. Детали окружающей среды и диалоги добавляют глубину персонажам и оживляют бездомность, что делает игровой опыт более вовлекающим и человечным.




Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Удалены объявления
  • Разблокированы все скины
  • Разблокированы все спины
  • VIP активирован

Примечание . Чтобы получить неограниченное количество монет, зайдите в магазин скинов и купите вещи.

 Теги темы: Много монет

Скачать Home Pin 3: Homeless Adventure (Мод, Много монет) 5.9 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Home Pin 3: Homeless Adventure (Мод, Много монет)
205 Мб
Ссылка 2
205 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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