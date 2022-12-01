The Legend of Tartar — это захватывающая тактическая ролевая игра, в основе которой лежит уникальная механика автобоев. Вам предстоит собирать команды героев и оснащать их тактически, чтобы они могли автоматически справляться с врагами, используя различные навыки и комбо.





Применяйте стратегические сочетания классов и способностей для создания мощной синергии, необходимой для преодоления изобретательных боссов и противников. Каждый ваш ход и каждое принятое решение имеют значение в этом увлекательном путешествии. Собирайте разнообразное снаряжение и материалы, чтобы усилить своих чемпионов и повысить их эффективность в боях. Вам предстоит стремиться к совершенству и наращивать свою силу, чтобы одерживать победы в самых сложных сражениях.