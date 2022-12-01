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The Legend of Tartar (Мод меню)

The Legend of Tartar (Мод меню) 1.57

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Byabyak Games
Версия:
1.57
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.byabyak.Tartar
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
159

The Legend of Tartar — это захватывающая тактическая ролевая игра, в основе которой лежит уникальная механика автобоев. Вам предстоит собирать команды героев и оснащать их тактически, чтобы они могли автоматически справляться с врагами, используя различные навыки и комбо.


Применяйте стратегические сочетания классов и способностей для создания мощной синергии, необходимой для преодоления изобретательных боссов и противников. Каждый ваш ход и каждое принятое решение имеют значение в этом увлекательном путешествии. Собирайте разнообразное снаряжение и материалы, чтобы усилить своих чемпионов и повысить их эффективность в боях. Вам предстоит стремиться к совершенству и наращивать свою силу, чтобы одерживать победы в самых сложных сражениях.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
  • Включить гостевой вход

Примечание. На данный момент в игре доступны только японский и корейский языки.

 Теги темы: Мод меню

Скачать The Legend of Tartar (Мод меню) 1.57 взлом

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Скачать The Legend of Tartar (Мод меню)
110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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