Версия:
62
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Spirit Games Studio
Обновлено:
Вчера, 20:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 421
Описание
Готовы ли вы принять непревзойденный охотничий вызов? Wild Animal Hunting Games FPS — захватывающий и реалистичный шутер от первого лица, в котором игроки могут привести добычу домой.
Испытайте острые ощущения от охоты с целым арсеналом оружия, прицелов и гаджетов! Почувствуйте себя настоящим охотником, путешествуя по ландшафтам и выслеживая свою добычу. Выбирайте из множества видов оружия и настраивайте свое снаряжение с помощью различных прицелов и гаджетов, чтобы повысить свои шансы на успех.
Проверьте свои навыки стрельбы в различных условиях и бросьте вызов добыче. С Wild Animal Hunting Games FPS вы можете наслаждаться охотой, не выходя из дома, и оттачивать свои навыки в каждой миссии.
Информация о модах
Много денег
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