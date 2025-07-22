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Clue and Decor

Clue and Decor v1.0

Найди подсказки и укрась мир, развивая внимание и логику

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Hamba Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Clue and Decor — это увлекательная визуальная игра-головоломка, в которой тебе предстоит находить скрытые объекты, следуя подсказкам. Каждый уровень — это красиво оформленная сцена, наполненная деталями, где ты будешь искать нужные предметы, опираясь на текстовые подсказки. Это могут быть животные, инструменты, предметы мебели или настоящие сокровища. Игра тренирует внимательность, логическое мышление и понимание прочитанного — всё в формате весёлого исследования. В каждом раунде ты открываешь новые элементы сцены, а каждый найденный объект делает картину ещё живее.


Игра особенно подойдёт младшим школьникам и любителям ярких визуальных квестов. Красочное оформление, понятные задания и постепенная сложность делают её не только интересной, но и развивающей. Ты не просто играешь — ты исследуешь, угадываешь и украшаешь мир. Найди жемчужину в ракушке, рассмотри, кто прячется под водой, определи предмет по описанию — и открой новые сцены. Это идеальное сочетание интерактива и обучения, где каждый клик — шаг к новым открытиям. Готов разгадать все тайны?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Clue and Decor 58 Мб Ссылка 2 58 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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