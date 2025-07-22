Описание

Clue and Decor — это увлекательная визуальная игра-головоломка, в которой тебе предстоит находить скрытые объекты, следуя подсказкам. Каждый уровень — это красиво оформленная сцена, наполненная деталями, где ты будешь искать нужные предметы, опираясь на текстовые подсказки. Это могут быть животные, инструменты, предметы мебели или настоящие сокровища. Игра тренирует внимательность, логическое мышление и понимание прочитанного — всё в формате весёлого исследования. В каждом раунде ты открываешь новые элементы сцены, а каждый найденный объект делает картину ещё живее.





Игра особенно подойдёт младшим школьникам и любителям ярких визуальных квестов. Красочное оформление, понятные задания и постепенная сложность делают её не только интересной, но и развивающей. Ты не просто играешь — ты исследуешь, угадываешь и украшаешь мир. Найди жемчужину в ракушке, рассмотри, кто прячется под водой, определи предмет по описанию — и открой новые сцены. Это идеальное сочетание интерактива и обучения, где каждый клик — шаг к новым открытиям. Готов разгадать все тайны?