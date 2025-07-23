Описание

Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это расслабляющая и умная сортировка пушистиков, где ты рассаживаешь котят по контейнерам по цвету шерсти. Постепенно они растут, мяукают, тянутся и забавно качают головой, если ошибёшься. Анимация и звуки создают ощущение, будто ты играешь с настоящими питомцами. Игра плавно подстраивается под тебя: хочешь просто расслабиться — пожалуйста, хочешь бросить себе вызов — сложные уровни уже ждут.





Ты проходишь уровни, открываешь загадочных кошек и собираешь коллекцию отсылок к поп-культуре: от культовых сцен до пародий на знаменитые картины. У тебя есть бесконечные отмены, возможность пропускать уровни и добавлять ячейки для сортировки — всё, чтобы играть в своём ритме. Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это уютная логика, немного коллекционирования и целое море котиков. Попробуй — один раз потянешь хвостик, а потом не сможешь остановиться.