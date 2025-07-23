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Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки)

Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки) v0.4

Милые котики, загадки и немного искусства в каждой баночке

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это расслабляющая и умная сортировка пушистиков, где ты рассаживаешь котят по контейнерам по цвету шерсти. Постепенно они растут, мяукают, тянутся и забавно качают головой, если ошибёшься. Анимация и звуки создают ощущение, будто ты играешь с настоящими питомцами. Игра плавно подстраивается под тебя: хочешь просто расслабиться — пожалуйста, хочешь бросить себе вызов — сложные уровни уже ждут.


Ты проходишь уровни, открываешь загадочных кошек и собираешь коллекцию отсылок к поп-культуре: от культовых сцен до пародий на знаменитые картины. У тебя есть бесконечные отмены, возможность пропускать уровни и добавлять ячейки для сортировки — всё, чтобы играть в своём ритме. Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это уютная логика, немного коллекционирования и целое море котиков. Попробуй — один раз потянешь хвостик, а потом не сможешь остановиться.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки) v0.4 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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