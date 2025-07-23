Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки) v0.4
Милые котики, загадки и немного искусства в каждой баночке
Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это расслабляющая и умная сортировка пушистиков, где ты рассаживаешь котят по контейнерам по цвету шерсти. Постепенно они растут, мяукают, тянутся и забавно качают головой, если ошибёшься. Анимация и звуки создают ощущение, будто ты играешь с настоящими питомцами. Игра плавно подстраивается под тебя: хочешь просто расслабиться — пожалуйста, хочешь бросить себе вызов — сложные уровни уже ждут.
Ты проходишь уровни, открываешь загадочных кошек и собираешь коллекцию отсылок к поп-культуре: от культовых сцен до пародий на знаменитые картины. У тебя есть бесконечные отмены, возможность пропускать уровни и добавлять ячейки для сортировки — всё, чтобы играть в своём ритме. Meow MixUp: Кошачья Головоломка — это уютная логика, немного коллекционирования и целое море котиков. Попробуй — один раз потянешь хвостик, а потом не сможешь остановиться.
Бесплатные покупки
Скачать Meow MixUp Кошачья Головоломка (Мод, Бесплатные покупки) v0.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.