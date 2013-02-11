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Halls of Torment: Premium (Мод, Много денег)

Halls of Torment: Premium (Мод, Много денег) 1.0.366

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Версия:
1.0.366
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 232
Скриншоты
Описание

Halls of Torment: Premium — это динамичный экшен на выживание, выполненный в стилистике ретро, который порадует игроков огромным разнообразием событий и механик в каждом раунде. Одна из ключевых особенностей игры — наличие таймера, который добавляет напряжения в каждый бой. Те, кто смогут продержаться до конца, будут вознаграждены не только передышкой, но и отличными призами и наградами.


Игра также включает увлекательную линейку квестов, которые, несмотря на свою сложность, предлагают уникальные возможности для прокачки персонажей и получения редких предметов. Выбор между различными классами персонажей позволяет подобрать оптимальный стиль игры, а открытие новых талантов и видов вооружения поможет вам подготовиться к встречам с мощными боссами. Halls of Torment: Premium — это игра, которая сочетает в себе ностальгию по ретро-графике с современным, насыщенным геймплеем, предлагая незабываемые впечатления от каждого сражения.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Halls of Torment: Premium (Мод, Много денег) v1.0.366 MOD APK

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Скачать Halls of Torment: Premium (Мод, Много денег) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
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Старые версии Halls of Torment: Premium
Version 1.0.140 Version 1.0.224 Version 1.0.350 Version TG 1.0.350 Version TG 1.0.224


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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