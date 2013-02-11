Описание

Halls of Torment: Premium — это динамичный экшен на выживание, выполненный в стилистике ретро, который порадует игроков огромным разнообразием событий и механик в каждом раунде. Одна из ключевых особенностей игры — наличие таймера, который добавляет напряжения в каждый бой. Те, кто смогут продержаться до конца, будут вознаграждены не только передышкой, но и отличными призами и наградами.





Игра также включает увлекательную линейку квестов, которые, несмотря на свою сложность, предлагают уникальные возможности для прокачки персонажей и получения редких предметов. Выбор между различными классами персонажей позволяет подобрать оптимальный стиль игры, а открытие новых талантов и видов вооружения поможет вам подготовиться к встречам с мощными боссами. Halls of Torment: Premium — это игра, которая сочетает в себе ностальгию по ретро-графике с современным, насыщенным геймплеем, предлагая незабываемые впечатления от каждого сражения.