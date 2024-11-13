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Shadow Slayer:The Last Warrior (Мод Меню)

Shadow Slayer:The Last Warrior (Мод Меню) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DUCKY DUKE
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
181
Скриншоты
Описание

Шагните в мир Shadow Slayer: The Last Warrior, захватывающей мобильной ролевой игры, где вам предстоит стать последней надеждой человечества, поглощенного тьмой. В роли легендарного Теневого Убийцы вы отправитесь в опасное путешествие, чтобы выследить ужасающих темных зверей и изгнать зло, охватившее королевство.


В этом темном и мрачном мире вы будете оснащены мощным оружием и уникальными способностями, которые помогут вам справиться с безжалостными волнами чудовищных существ. Каждая волна становится все более сложной и зловещей, требуя от вас стратегии и мастерства. Пройдите через обширные уровни, сражайтесь с могущественными боссами и открывайте тайны, чтобы восстановить свет и порядок в королевстве.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Неограниченные вращения

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 Теги темы: Мод меню

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