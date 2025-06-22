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Ball shooter: Hero RPG Puzzle (Мод меню)

Ball shooter: Hero RPG Puzzle (Мод меню) 0.3.541

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Версия:
0.3.541
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
106
Описание

Ball Shooter: Hero RPG Puzzle приглашает вас в мир, погруженный в тьму, где каждый уровень требует смекалки и стратегии. В этой игре уникально сочетаются элементы головоломки и RPG, а также качественная графика, погружающая в атмосферу магического приключения. Вам предстоит освободить магическую силу, используя особые шары, и создавать разрушительные комбинации, чтобы справиться с мощными врагами.


Особенности игры: откройте магические способности, которые помогут в борьбе с темными силами, и создайте команду легендарных героев, чтобы стать настоящей легендой в мире тьмы. Испытайте динамичный геймплей, где на каждом шагу вас ждут сложные головоломки и стратегические битвы. Скачайте Ball Shooter и погрузитесь в эпическое сражение, наполненное магией и испытаниями!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта (валюта не уменьшается)
  • Харакири Враг
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ball shooter: Hero RPG Puzzle (Мод меню) v0.3.541 MOD APK

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Скачать Ball shooter: Hero RPG Puzzle (Мод меню) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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