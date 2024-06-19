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Zombie Forest 3: Underground (Мод, Без рекламы)

Zombie Forest 3: Underground (Мод, Без рекламы) 1.0.14

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Скачать (147 Мб)
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Версия:
1.0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Alexander Tavintsev
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 803

Zombie Forest 3: Underground — это захватывающий экшен с элементами выживания, который погружает игроков в постапокалиптический мир, охваченный зомби-вирусом. Игра выделяется своей низкополигональной графикой и разнообразными игровыми механиками, создающими уникальную атмосферу и геймплей.


Главный герой, чудом уцелевший в этом мире, находит заброшенную избушку в лесу, под которой скрывается укрепленный подвал с запасами. Это убежище становится его шансом на выживание. Игрокам предстоит направлять героя в различные задания и выполнять различные дела, принимая ключевые решения о том, что делать и куда идти в каждый момент. Выборы, которые делают игроки, будут напрямую влиять на судьбу героя, поэтому благоразумие и осторожность становятся важными составляющими успешного прохождения игры.


Zombie Forest 3: Underground предлагает игрокам напряженный и увлекательный опыт выживания, где каждый шаг может оказаться решающим. Исследуйте округу, ищите ресурсы, укрепляйте своё убежище и сражайтесь с ордами зомби, чтобы остаться в живых в этом опасном мире.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Ресурсы бункеров не уменьшаются

Мод 2

  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
  • Увеличены вознаграждения за просмотр рекламы.


 Теги темы: Без рекламы

Скачать Zombie Forest 3: Underground (Мод, Без рекламы) 1.0.14 взлом

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MOD V1 147 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 147 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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