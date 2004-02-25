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Vita Fighters (Мод, Тупой враг)

Vita Fighters (Мод, Тупой враг) 964

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Версия:
964
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ranida Labs
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
566
Скриншоты
Описание

Vita Fighters - это захватывающая мобильная игра, которая привлекает как новичков, так и опытных игроков. В этой игре вас ожидает эпическое противостояние и битвы с могущественным монстром, известным как Мясистый Титан. Вам предстоит выбрать одного из 26 основных персонажей, каждый из которых базируется на различных жанрах файтингов.


Что делает Vita Fighters особенно интересной, так это разнообразие персонажей и их уникальные способности. Игроки могут выбрать персонажа, который соответствует их стилю игры, и разработать стратегию, чтобы победить Мясистого Титана. Битвы наполняются напряжением и динамикой, что делает игровой процесс захватывающим и вызывающим азарт.


Vita Fighters предоставляет возможность игрокам испытать себя в битвах, полных трудностей, и попробовать свои силы против могущественного противника. Эта игра подходит для всех, кто ищет захватывающие бои и долгие часы развлечения на своем мобильном устройстве.


Информация о модах

Тупой враг

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