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Zombie Slasher (Мод меню)

Zombie Slasher (Мод меню) 1.5.0

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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dudke Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
490

Зомби Slasher - это апокалиптическая игра на выживание, которая бросит вас в мир, опустошенный зомби-апокалипсисом. В этой напряженной бойне вам придется использовать свои навыки и ресурсы, чтобы сразиться с бесконечными полчищами нежити и выжить в этом безжалостном мире.


Игра предлагает игрокам исследовать разрушенные города, которые кишат зараженными зомби. Ваша задача - обыскать окружающую среду в поисках полезных предметов и ресурсов, которые могут помочь вам выжить. Вы сможете создавать оружие из обломков и других материалов, чтобы бороться с зомби и защищать себя от опасности.


Зомби Slasher предоставляет вам возможность почувствовать атмосферу апокалипсиса, где каждое решение и шаг могут оказать влияние на вашу судьбу. Будьте осторожны и осторожно планируйте свои действия, чтобы остаться в живых в этой наполненной кровью битве за выживание. Вас ждут ужасные сражения и незабываемые моменты в этой апокалиптической игре. Готовьтесь к бою и докажите, что вы можете пережить зомби-апокалипсис!


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Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона x200
 Теги темы: Мод меню

Скачать Zombie Slasher (Мод меню) 1.5.0 взлом

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Скачать Zombie Slasher (Мод меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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Отзывы о Zombie Slasher (Мод меню)


Комментарии (1)
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Konstantin
Konstantin 1 мая 2024 19:50
А не чего что и у зомби урон такой же? Смысл от мода
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