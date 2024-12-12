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Wild Zombie West (Мод, Много денег)

Wild Zombie West (Мод, Много денег) 1.41

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Версия:
1.41
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
playchocolate
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
955
Скриншоты
Описание

Wild Zombie West - это захватывающая игра, которая переносит вас в жуткий мир западных краев, охваченных зомби-апокалипсисом. Вам предстоит сразиться с ордами нежити и доказать свою способность к выживанию. Игра предлагает увлекательный игровой процесс "Последний бой", где вы будете управлять своим героем и автоматически наводить оружие на зомби.


Основное внимание в игре уделяется уклонению от атак зомби и выбору оптимальной позиции для уничтожения мертвецов. Ваш арсенал будет постоянно расширяться, и вы сможете выбирать из разнообразного оружия, чтобы уничтожать зомби. От огнеметов до двойных пистолетов и дробовиков - у вас будет множество вариантов для уничтожения врагов.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней (зелье)
  • Высокие баллы
  • Неограниченное количество жизней
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

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