Версия:
1.41
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
playchocolate
Обновлено:
Сегодня, 19:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
955
Описание
Wild Zombie West - это захватывающая игра, которая переносит вас в жуткий мир западных краев, охваченных зомби-апокалипсисом. Вам предстоит сразиться с ордами нежити и доказать свою способность к выживанию. Игра предлагает увлекательный игровой процесс "Последний бой", где вы будете управлять своим героем и автоматически наводить оружие на зомби.
Основное внимание в игре уделяется уклонению от атак зомби и выбору оптимальной позиции для уничтожения мертвецов. Ваш арсенал будет постоянно расширяться, и вы сможете выбирать из разнообразного оружия, чтобы уничтожать зомби. От огнеметов до двойных пистолетов и дробовиков - у вас будет множество вариантов для уничтожения врагов.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценных камней (зелье)
- Высокие баллы
- Неограниченное количество жизней
- Без рекламы
Показать полностью
Скачать Wild Zombie West (Мод, Много денег) v1.41 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer