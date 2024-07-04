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GOLIATH - AC130 Gunship (Мод, Много денег)

GOLIATH - AC130 Gunship (Мод, Много денег) 0.9.708

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Версия:
0.9.708
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SHD Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 293 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 854

GOLIATH - AC130 Gunship - представляет собой динамичный шутер-тир, который погружает игроков в атмосферу управления мощным военным самолетом AC 130 Spectre. В этой игре участники получают возможность использовать все виды вооружения, доступные на борту воздушного судна. Задачи, с которыми сталкиваются игроки, разнообразны и требуют быстрого реагирования на события, происходящие на земле.


Участникам предстоит поддерживать наземные операции, предотвращать нападения противника и уничтожать бронетехнику, а также оповещать союзников о приближающихся угрозах. Реалистичная графика, разнообразный арсенал боеприпасов, взаимодействие с другой военной техникой и множество уровней обеспечивают непрерывное удовольствие от игры. Эта игра заинтересует тех, кто любит контролировать события на поле боя с воздуха и испытывать себя в роли пилота легендарного военного самолета.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать GOLIATH - AC130 Gunship (Мод, Много денег) 0.9.708 взлом

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Скачать GOLIATH - AC130 Gunship (Мод, Много денег) 293 Мб Ссылка 2 293 Мб

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