GOLIATH - AC130 Gunship - представляет собой динамичный шутер-тир, который погружает игроков в атмосферу управления мощным военным самолетом AC 130 Spectre. В этой игре участники получают возможность использовать все виды вооружения, доступные на борту воздушного судна. Задачи, с которыми сталкиваются игроки, разнообразны и требуют быстрого реагирования на события, происходящие на земле.





Участникам предстоит поддерживать наземные операции, предотвращать нападения противника и уничтожать бронетехнику, а также оповещать союзников о приближающихся угрозах. Реалистичная графика, разнообразный арсенал боеприпасов, взаимодействие с другой военной техникой и множество уровней обеспечивают непрерывное удовольствие от игры. Эта игра заинтересует тех, кто любит контролировать события на поле боя с воздуха и испытывать себя в роли пилота легендарного военного самолета.