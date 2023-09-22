SpongeBob Adventures: In A Jam - это отличная возможность погрузиться в новые подводные приключения вместе с культовыми персонажами. Зловредная личность попыталась украсть секретную формулу крабсбургеров, и теперь весь Бикини Боттом оказался залит джемом из медуз. Это создает массу проблем для героев.





Отважные спонжики отправляются на задание по очистке местности от этой неприятности. В ходе своего путешествия они будут не только спасать жителей от напасти, но и исследовать каждый уголок этого населенного пункта. Они познакомятся с уникальными особенностями и обитателями этого удивительного мира. Фанаты будут увлечены и заинтересованы в этом захватывающем и увлекательном приключении.





Встречайте новые приключения вместе с героями SpongeBob Adventures: In A Jam! Подготовьтесь к веселому и захватывающему путешествию в мире Бикини Боттом, где вас ждут невероятные открытия и удивительные встречи.