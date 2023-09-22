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SpongeBob Adventures: In A Jam (Мод, Много алмазов)

SpongeBob Adventures: In A Jam (Мод, Много алмазов) 2.10.3

56
31
Скачать (159 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Версия:
2.10.3
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 159 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
56
Комментарии:
17
Просмотров:
67 244

SpongeBob Adventures: In A Jam - это отличная возможность погрузиться в новые подводные приключения вместе с культовыми персонажами. Зловредная личность попыталась украсть секретную формулу крабсбургеров, и теперь весь Бикини Боттом оказался залит джемом из медуз. Это создает массу проблем для героев.


Отважные спонжики отправляются на задание по очистке местности от этой неприятности. В ходе своего путешествия они будут не только спасать жителей от напасти, но и исследовать каждый уголок этого населенного пункта. Они познакомятся с уникальными особенностями и обитателями этого удивительного мира. Фанаты будут увлечены и заинтересованы в этом захватывающем и увлекательном приключении.


Встречайте новые приключения вместе с героями SpongeBob Adventures: In A Jam! Подготовьтесь к веселому и захватывающему путешествию в мире Бикини Боттом, где вас ждут невероятные открытия и удивительные встречи.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


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MOD V2

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать SpongeBob Adventures: In A Jam (Мод, Много алмазов) 2.10.3 взлом

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MOD V2 159 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 159 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о SpongeBob Adventures: In A Jam (Мод, Много алмазов)


Комментарии (17)
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Lensifal
Lensifal Администраторы Вчера в 21:37
Felix85, скоро обновим
0
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Felix85
Felix85 Вчера в 20:53
Здравствуйте. А можите обновить до версии 2.10.3. Заранее спасибо
0
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Марина
Марина 27 февраля 2024 18:22
а когда обновление? захожу - пишет загрузить обновление
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 февраля 2024 11:39
Диана, скорее всего вам подойдет мод 2 (Но это не точно) там бесплатные покупки, но купить можно не все
0
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Диана
Диана 24 февраля 2024 05:01
Здравствуйте, расскажите пожалуйста подробно куда жать и что качать, что бы было много алмазов(надо ли перезаходить потом и тд), я хочу поиграть но слишком глупей....😭
0
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Никита
Никита 10 февраля 2024 11:58
Добрый день!
Когда обновите игру?
+1
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.
. 21 ноября 2023 00:09
При установке, пишет что пакет недействительный, якобы поврежден
0
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ZaRus
ZaRus 14 ноября 2023 12:55
Мод на бесплатный шопинг просто бомба,молодцы админы,это единственная прилога где мод рабочий!
0
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Flgmen
Flgmen 20 октября 2023 19:46
Мод не работает как обычная игра алмазы платные
+6
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CTRL
CTRL 20 октября 2023 02:10
Мод не работает, алмазов нет
+4
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1 2