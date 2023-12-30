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Sumikko gurashi-Puzzling Ways (Мод, много денег)

Sumikko gurashi-Puzzling Ways (Мод, много денег) 2.6.7

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Imagineer Co., Ltd.
Версия:
2.6.7
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.wooga.sumikko_jp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
727

Sumikko gurashi-Puzzling Ways — это игра-головоломка для детей, предназначенная для развлечения и развлечения. Симпатичные персонажи из мультсериала тщательно проработаны и внедрены в игровой процесс. Это позволяет игрокам наслаждаться милыми сценами в виде игривых головоломок. Игрокам легко достичь целей по решению каждой головоломки с помощью простых действий.


Игра находится в красочном мире с хорошей графикой, полезными звуками и потрясающей музыкой. Кроме того, в игре есть различные задачи, которые доставляют игрокам удовольствие на каждом этапе их игрового процесса. С Sumikko gurashi-Puzzling Ways дети смогут расслабиться, решая дома простые головоломки в свободное время. Есть еще много уровней, которые генерируются игроками в зависимости от их производительности, и это также возможно.


Головоломка «Четыре в ряд» с очень приятной мягкой графикой, мягкими красками и симпатичными персонажами в главных ролях. Сюжет игры развивается в прекрасном фэнтезийном мире, где нет ужасных событий, только приключения, дружба и взаимопомощь. Проект поможет расслабиться и отвлечься от забот, а свободное время весело провести, помогая жителям неприхотливо решать их проблемы.


Скриншоты

Информация о модах

Много драгоценных камней.

 Теги темы: Много денег

Скачать Sumikko gurashi-Puzzling Ways (Мод, много денег) 2.6.7 взлом

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Скачать Sumikko gurashi-Puzzling Ways (Мод, много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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