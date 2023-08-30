Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) - Красиво выполненная игра в жанре головоломки, которая будет развлекать вас с пользой каждый день. Составляйте ряды из разноцветных блоков, таким образом вы будете собирать разные реквизиты для обустройства дома. Выполняйте разные миссии по украшению дома и получайте награды. Множество элементов, различные дополнительные функции, бонусы, предметы коллекционирования, особые улучшения и многое другое делают проект увлекательным и интересным для игроков всех предпочтений.