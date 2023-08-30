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Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки)

Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) 24.0610.00

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2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Версия:
24.0610.00
Категория:
Без интернета / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
id приложения:
com.puzzle1studio.go.sweetlife
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
9 126

Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) - Красиво выполненная игра в жанре головоломки, которая будет развлекать вас с пользой каждый день. Составляйте ряды из разноцветных блоков, таким образом вы будете собирать разные реквизиты для обустройства дома. Выполняйте разные миссии по украшению дома и получайте награды. Множество элементов, различные дополнительные функции, бонусы, предметы коллекционирования, особые улучшения и многое другое делают проект увлекательным и интересным для игроков всех предпочтений.


Скриншоты

Информация о модах

Бесплатные покупки.

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) 24.0610.00 взлом

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Скачать Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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