Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) 24.0610.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Версия:
24.0610.00
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
9 126
Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) - Красиво выполненная игра в жанре головоломки, которая будет развлекать вас с пользой каждый день. Составляйте ряды из разноцветных блоков, таким образом вы будете собирать разные реквизиты для обустройства дома. Выполняйте разные миссии по украшению дома и получайте награды. Множество элементов, различные дополнительные функции, бонусы, предметы коллекционирования, особые улучшения и многое другое делают проект увлекательным и интересным для игроков всех предпочтений.
Информация о модах
Бесплатные покупки.
Скачать Sweet Home : Design & Blast (Мод, Бесплатные покупки) 24.0610.00 взлом
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