RollerCoaster Tycoon® Classic (Мод, Много денег) 1.2.25
RollerCoaster Tycoon Classic — это восхитительная игра-симулятор, которая позволяет игрокам воплотить в жизнь свои самые дерзкие идеи в строительстве и управлении собственным амузментным парком. Эта игра является гармоничным сочетанием лучших элементов из оригинальных версий "RollerCoaster Tycoon" и "RollerCoaster Tycoon 2", предлагая фанатам и новым игрокам классический опыт управления парком с улучшенной графикой и дополнительными возможностями.
Игра обладает богатым и разнообразным контентом, позволяя создавать захватывающие аттракционы, устанавливать развлекательные мероприятия и строить уютные зоны отдыха для посетителей вашего парка. "RollerCoaster Tycoon Classic" предлагает бесконечные возможности для творчества, ставя перед игроками задачу не только развлечь своих посетителей, но и эффективно управлять ресурсами парка для его процветания.
Одной из ключевых особенностей игры является ее впечатляющее качество графики, которое, несмотря на классический стиль, предлагает детализированные и яркие изображения, делая каждый уголок парка живым и реалистичным. Это создает идеальное пространство для выражения воображения игроков и погружения в мир амузментного парка с его волнением и радостью.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.