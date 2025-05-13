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RollerCoaster Tycoon® Classic (Мод, Много денег)

RollerCoaster Tycoon® Classic (Мод, Много денег) 1.2.25

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Версия:
1.2.25
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Atari, Inc.
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 360 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 028
Скриншоты
Описание

RollerCoaster Tycoon Classic — это восхитительная игра-симулятор, которая позволяет игрокам воплотить в жизнь свои самые дерзкие идеи в строительстве и управлении собственным амузментным парком. Эта игра является гармоничным сочетанием лучших элементов из оригинальных версий "RollerCoaster Tycoon" и "RollerCoaster Tycoon 2", предлагая фанатам и новым игрокам классический опыт управления парком с улучшенной графикой и дополнительными возможностями.


Игра обладает богатым и разнообразным контентом, позволяя создавать захватывающие аттракционы, устанавливать развлекательные мероприятия и строить уютные зоны отдыха для посетителей вашего парка. "RollerCoaster Tycoon Classic" предлагает бесконечные возможности для творчества, ставя перед игроками задачу не только развлечь своих посетителей, но и эффективно управлять ресурсами парка для его процветания.


Одной из ключевых особенностей игры является ее впечатляющее качество графики, которое, несмотря на классический стиль, предлагает детализированные и яркие изображения, делая каждый уголок парка живым и реалистичным. Это создает идеальное пространство для выражения воображения игроков и погружения в мир амузментного парка с его волнением и радостью.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать RollerCoaster Tycoon® Classic (Мод, Много денег) v1.2.25 MOD APK

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Скачать RollerCoaster Tycoon® Classic (Мод, Много денег) 360 Мб Ссылка 2 360 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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