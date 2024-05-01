В мире Tiny Tower вы вступаете в уникальное путешествие, где становитесь главой собственного высотного королевства. Эта захватывающая игра сочетает в себе великолепную пиксельную графику и увлекательную механику управления недвижимостью, позволяя вам осуществить свои мечты о правлении своим собственным многоэтажным комплексом.





Ваша задача - строить и управлять различными этажами, включая жилые, коммерческие и развлекательные зоны. Вам предстоит привлекать и обслуживать жителей, предоставлять им рабочие места, обеспечивать их потребности и улучшать условия проживания. Вы также сможете создавать различные типы магазинов и предприятий, чтобы увеличить доход и разнообразить атмосферу вашего королевства.



