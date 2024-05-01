Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon (Мод, Неограниченный Bux) 5.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NimbleBit LLC
Версия:
5.3.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 037
В мире Tiny Tower вы вступаете в уникальное путешествие, где становитесь главой собственного высотного королевства. Эта захватывающая игра сочетает в себе великолепную пиксельную графику и увлекательную механику управления недвижимостью, позволяя вам осуществить свои мечты о правлении своим собственным многоэтажным комплексом.
Ваша задача - строить и управлять различными этажами, включая жилые, коммерческие и развлекательные зоны. Вам предстоит привлекать и обслуживать жителей, предоставлять им рабочие места, обеспечивать их потребности и улучшать условия проживания. Вы также сможете создавать различные типы магазинов и предприятий, чтобы увеличить доход и разнообразить атмосферу вашего королевства.
Информация о модах
- Неограниченный Букс
- VIP включен
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