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Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon (Мод, Неограниченный Bux)

Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon (Мод, Неограниченный Bux) 5.3.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NimbleBit LLC
Версия:
5.3.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.nimblebit.tinytower
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 037

В мире Tiny Tower вы вступаете в уникальное путешествие, где становитесь главой собственного высотного королевства. Эта захватывающая игра сочетает в себе великолепную пиксельную графику и увлекательную механику управления недвижимостью, позволяя вам осуществить свои мечты о правлении своим собственным многоэтажным комплексом.


Ваша задача - строить и управлять различными этажами, включая жилые, коммерческие и развлекательные зоны. Вам предстоит привлекать и обслуживать жителей, предоставлять им рабочие места, обеспечивать их потребности и улучшать условия проживания. Вы также сможете создавать различные типы магазинов и предприятий, чтобы увеличить доход и разнообразить атмосферу вашего королевства.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченный Букс
  • VIP включен

Скачать Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon (Мод, Неограниченный Bux) 5.3.1 взлом

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Скачать Tiny Tower: 8 Bit Retro Tycoon (Мод, Неограниченный Bux)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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