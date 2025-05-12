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Симулятор охоты (Мод, Много денег)

Симулятор охоты (Мод, Много денег) 7.56

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Версия:
7.56
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Woodcock entertainment
Категория:
Аркады / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 01:00
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38 261
Скриншоты
Описание

Интенсивная охотничья военная игра переносит игроков в разнообразные охотничьи угодья с пышными фоновыми пейзажами и приманками. Охотничьи игры позволяют игрокам путешествовать по красивым сельским районам, выполнять различные миссии и участвовать в захватывающей охоте.


Испытайте множество новых охот с разными животными в разных декорациях и узнайте, как стать настоящим охотником. Охотьтесь сами или вместе с другими охотниками в кровавой схватке, пытаясь поймать добычу. Станьте профессиональным охотником в этой игре-симуляторе охоты со множеством миссий и разнообразными настройками. Играйте в симулятор охоты прямо сейчас!


Симулятор охоты (Мод, Много денег) - бродите и находите отличные засады для охоты на любые виды живности, в игре присутствует 8 различных карт, которые расположены на территории России, США, Турции, франции и других. Тренируйтесь в стрельбе по мишеням, например по тарелочкам, потом выходите на специальные участки для охоты.  Выбирайте одно из восьми видов оружия, дробовики, винтовки и полуавтоматы. Вы сможете охотится на практически любой вид зверей, Утки, Лоси, Олени, медведи и ещё огромный список.


Информация о модах

Неограниченные деньги, разблокированный уровень

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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор охоты (Мод, Много денег) v7.56 MOD APK

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Скачать Симулятор охоты (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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