Симулятор охоты (Мод, Много денег) 7.56
Интенсивная охотничья военная игра переносит игроков в разнообразные охотничьи угодья с пышными фоновыми пейзажами и приманками. Охотничьи игры позволяют игрокам путешествовать по красивым сельским районам, выполнять различные миссии и участвовать в захватывающей охоте.
Испытайте множество новых охот с разными животными в разных декорациях и узнайте, как стать настоящим охотником. Охотьтесь сами или вместе с другими охотниками в кровавой схватке, пытаясь поймать добычу. Станьте профессиональным охотником в этой игре-симуляторе охоты со множеством миссий и разнообразными настройками. Играйте в симулятор охоты прямо сейчас!
Симулятор охоты (Мод, Много денег) - бродите и находите отличные засады для охоты на любые виды живности, в игре присутствует 8 различных карт, которые расположены на территории России, США, Турции, франции и других. Тренируйтесь в стрельбе по мишеням, например по тарелочкам, потом выходите на специальные участки для охоты. Выбирайте одно из восьми видов оружия, дробовики, винтовки и полуавтоматы. Вы сможете охотится на практически любой вид зверей, Утки, Лоси, Олени, медведи и ещё огромный список.
Неограниченные деньги, разблокированный уровень
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.