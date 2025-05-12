Описание

Интенсивная охотничья военная игра переносит игроков в разнообразные охотничьи угодья с пышными фоновыми пейзажами и приманками. Охотничьи игры позволяют игрокам путешествовать по красивым сельским районам, выполнять различные миссии и участвовать в захватывающей охоте.





Испытайте множество новых охот с разными животными в разных декорациях и узнайте, как стать настоящим охотником. Охотьтесь сами или вместе с другими охотниками в кровавой схватке, пытаясь поймать добычу. Станьте профессиональным охотником в этой игре-симуляторе охоты со множеством миссий и разнообразными настройками. Играйте в симулятор охоты прямо сейчас!





Симулятор охоты (Мод, Много денег) - бродите и находите отличные засады для охоты на любые виды живности, в игре присутствует 8 различных карт, которые расположены на территории России, США, Турции, франции и других. Тренируйтесь в стрельбе по мишеням, например по тарелочкам, потом выходите на специальные участки для охоты. Выбирайте одно из восьми видов оружия, дробовики, винтовки и полуавтоматы. Вы сможете охотится на практически любой вид зверей, Утки, Лоси, Олени, медведи и ещё огромный список.