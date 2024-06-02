Draw Joust! (Мод, много денег/Без рекламы) - В этой игре вам понадобится создать сложное транспортное средство, из деталей которые вам даны. За тем установить на него холодное оружие и отправится на поиск противника для сражения. Если у вас есть всё необходимое что-бы выиграть турнир - значит вы на верном пути. Вы сможете использовать самые разнообразные виды холодного оружия, такие как: топоры, копья, мечи и даже пушки!



Создавайте самые разные комбинации транспортных средств, играйте на нескольких проработанных аренах, враги будут появляться постоянно, продержитесь как можно дольше.