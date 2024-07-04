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БОКУ БОКУ (Мод, Много конфет/Unlocked)

БОКУ БОКУ (Мод, Много конфет/Unlocked) 1.0.264

Создавайте и исследуйте в красочной блочной вселенной с друзьями.
154
37
Скачать (120 Мб)
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Версия:
1.0.264
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PIXTICLE
Категория:
Аркады / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52 965

БОКУ БОКУ - Добро пожаловать в увлекательный мир блоков! Вам предоставится доступ к красочной блочной вселенной, где вы сами будете определять свои приключения. Используйте различные блоки для создания уникальных предметов и конструкций. Ваши возможности ограничены только вашей фантазией!


Вы также сможете насладиться множеством разнообразных развлечений. Взаимодействуйте с другими игроками внутри игры, общайтесь, сотрудничайте или соревнуйтесь с ними. Пригласите своих друзей присоединиться к веселью и вместе создавайте удивительные вещи. Игра также будет предлагать вам различные задания, которые станут вызовом для вашего творчества и навыков. За успешное выполнение заданий вы будете получать заслуженные награды, которые помогут вам развиваться и исследовать игровой мир еще глубже.


Вас ждут захватывающие приключения и бесконечные возможности для творчества в этом увлекательном блочном мире. Погрузитесь в игру и откройте для себя новые горизонты вместе с другими игроками!


Скриншоты

Информация о модах
  • Много конфет;
  • Куплены все блоки и одежда.
 Теги темы: Unlocked, Для детей, Пиксельная

Скачать БОКУ БОКУ (Мод, Много конфет/Unlocked) 1.0.264 взлом

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Скачать БОКУ БОКУ (Мод, Много конфет/Unlocked) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о БОКУ БОКУ (Мод, Много конфет/Unlocked)


Комментарии (15)
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Обнова Always coming back
Обнова Always coming back 9 января 2024 11:49
Обновите пж до версии 1.0.557
+4
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рандомчик
рандомчик 19 ноября 2023 11:15
обновите игру до 1.0.252
+6
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Гучь
Гучь 17 ноября 2023 19:39
Уже Обнова 1.0.249 или в разработке ?
-2
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Ещё обновление
Ещё обновление 16 августа 2023 10:12
Обновление вышло можно пожалуйста обнову
+6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 июля 2023 22:59
ОПЯТЬ ПИШЕТ ОБНОВИТЕ ПЖ,
скоро обновим
+15
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ОПЯТЬ ПИШЕТ ОБНОВИТЕ ПЖ
ОПЯТЬ ПИШЕТ ОБНОВИТЕ ПЖ 24 июля 2023 12:08
Обновите пж до версии 1.0.245 пожалуйста
+13
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 июня 2023 11:00
Обновите пж,
скоро обновим
+13
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Обновите пж
Обновите пж 30 июня 2023 10:31
Обновите пожалуйста до версии 1.0.244
+8
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Skibidi toilet
Skibidi toilet 22 июня 2023 19:05
Обновите до версии 1.0.241 пожалуйста
+6
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Пупсик
Пупсик 17 июня 2023 11:14
Где обнова? Досих пор играю на 1.0.23
-5
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