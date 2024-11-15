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The Archers 2 (Мод, Много денег)

The Archers 2 (Мод, Много денег) 1.7.6.5.1

222
38
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Версия:
1.7.6.5.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BYV
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
6+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
60 917
Скриншоты
Описание

The Archers 2 (Мод, Много денег) - Очень простая игра, в которой вам нужно будет уничтожать своих противников из лука, до того момента как они уничтожат вас. Цельтесь в голову что-бы убить противника с одного выстрела стрелой, в туловище потребуется несколько попаданий.


В игре достаточно простое управление, вам достаточно прицелится и выстрелить, больше ничего делать не нужно.

Зарабатывайте монеты и покупайте на эти деньги новое оружие, улучшайте защиту своего стикмена, жилет, сапоги, шлем и многое другое.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать The Archers 2 (Мод, Много денег) v1.7.6.5.1 MOD APK

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Скачать The Archers 2 (Мод, Много денег) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Archers 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Гость Марк
Гость Марк 3 января 2024 11:29
Чё реально Илья
+2
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Sergio
Sergio 21 июня 2023 17:15
Илья,
У меня тоже самое
+3
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Гость Илья
Гость Илья 20 января 2023 18:20
Разработчики когда вы исправите этот баг пре заходи в игру всё сбрасывается если не исправите то говно а если исправите то топ
+5
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