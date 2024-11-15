Описание

The Archers 2 (Мод, Много денег) - Очень простая игра, в которой вам нужно будет уничтожать своих противников из лука, до того момента как они уничтожат вас. Цельтесь в голову что-бы убить противника с одного выстрела стрелой, в туловище потребуется несколько попаданий.





В игре достаточно простое управление, вам достаточно прицелится и выстрелить, больше ничего делать не нужно.

Зарабатывайте монеты и покупайте на эти деньги новое оружие, улучшайте защиту своего стикмена, жилет, сапоги, шлем и многое другое.