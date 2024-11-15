Версия:
1.7.6.5.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BYV
Обновлено:
15-11-2024, 11:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
60 917
Описание
The Archers 2 (Мод, Много денег) - Очень простая игра, в которой вам нужно будет уничтожать своих противников из лука, до того момента как они уничтожат вас. Цельтесь в голову что-бы убить противника с одного выстрела стрелой, в туловище потребуется несколько попаданий.
В игре достаточно простое управление, вам достаточно прицелится и выстрелить, больше ничего делать не нужно.
Зарабатывайте монеты и покупайте на эти деньги новое оружие, улучшайте защиту своего стикмена, жилет, сапоги, шлем и многое другое.
Информация о модах
Много денег
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