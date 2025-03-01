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Last Survivor: Survival Pro (Мод Меню)

Last Survivor: Survival Pro (Мод Меню) 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gem Jam
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
547
Скриншоты
Описание

Last Survivor: Zombie Survival — это захватывающая приключенческая игра, которая переносит вас в мир зомби-апокалипсиса, где каждый день становится борьбой за выживание. После последнего дня на Земле, опустошённой нежитью, выжить — единственный вариант, и каждое ваше решение может означать разницу между жизнью и смертью. Эта мобильная игра предлагает напряжённый опыт, сочетая элементы экшена, крафта и управления ресурсами, чтобы сделать каждый момент вашего выживания уникальным и незабываемым.


В Last Survivor: Zombie Survival вам предстоит сражаться с ордами зомби, собирать ресурсы, крафтить необходимое снаряжение и принимать трудные решения, которые определят вашу судьбу. Исследуйте постапокалиптический мир, найдите убежище, создайте оружие и стратегически планируйте свои действия, чтобы пережить последний день на Земле. Игра предлагает идеальный баланс экшена и стратегии, обеспечивая захватывающий игровой процесс, который держит вас в напряжении от начала до конца.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Режим Бога

Денежный мультипликатор

Мультипликатор дронов

Множитель ОПЫТА

Энергия никогда не уменьшается

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Last Survivor: Survival Pro (Мод Меню) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

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