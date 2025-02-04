Описание

F-Sim | Space Shuttle 2 — это высококачественный симулятор, предлагающий игрокам погрузиться в роль пилота космического шаттла. Вы сможете испытать себя в управлении этим легендарным летательным аппаратом, проходя серию сценариев с разнообразными задачами и вызовами, от стандартных операций до критических ситуаций.





Игра предлагает подробную систему обучения и тренировок, позволяя разобраться в особенностях кабины, ограничениях управления и требованиях к подготовке пилота. Вас ждут красивая графика, аутентичное управление, детально воссозданный интерьер и высокая реалистичность поведения аппарата, основанная на реальных характеристиках шаттлов.





F-Sim | Space Shuttle 2 — это идеальный выбор для тех, кто хочет испытать ощущение полёта в космосе и стать настоящим космическим пилотом. Готовы отправиться в небо? Начните своё путешествие уже сегодня!