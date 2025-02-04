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F-Sim | Space Shuttle 2 (Полная версия)

F-Sim | Space Shuttle 2 (Полная версия) 1.2.63

Реалистичный симулятор управления космическим шаттлом
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Версия:
1.2.63
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SkyTale Software GmbH
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 544 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

F-Sim | Space Shuttle 2 — это высококачественный симулятор, предлагающий игрокам погрузиться в роль пилота космического шаттла. Вы сможете испытать себя в управлении этим легендарным летательным аппаратом, проходя серию сценариев с разнообразными задачами и вызовами, от стандартных операций до критических ситуаций.


Игра предлагает подробную систему обучения и тренировок, позволяя разобраться в особенностях кабины, ограничениях управления и требованиях к подготовке пилота. Вас ждут красивая графика, аутентичное управление, детально воссозданный интерьер и высокая реалистичность поведения аппарата, основанная на реальных характеристиках шаттлов.


F-Sim | Space Shuttle 2 — это идеальный выбор для тех, кто хочет испытать ощущение полёта в космосе и стать настоящим космическим пилотом. Готовы отправиться в небо? Начните своё путешествие уже сегодня!


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Полная версия

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Скачать F-Sim | Space Shuttle 2 (Полная версия) v1.2.63 MOD APK

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Скачать F-Sim | Space Shuttle 2 (Полная версия) 544 Мб Ссылка 2 544 Мб

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