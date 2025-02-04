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Legend Magician : Idle RPG (Мод меню)

Legend Magician : Idle RPG (Мод меню) 2.26

Спасите мир с магией и лисьей грацией
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Версия:
2.26
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hyper RPG Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Скриншоты
Описание

Legend Magician: Idle RPG — это захватывающее idle-RPG, где вы играете за лисий божественный дух, узнавший о своём предназначении спасать мир. С ушами и хвостом, которые больше подходят ёкаю, чем богу, вы отправляетесь в эпическое приключение, полное охоты на монстров и магических сражений.


Используйте элементарные силы — огонь, лёд, ветер и молнии — чтобы находить слабости врагов и наносить мощные удары, разрушающие их защиту. Автоматический геймплей позволяет вам собирать врагов и уничтожать их с помощью потрясающих магических навыков, наслаждаясь динамикой без излишней сложности. Погрузитесь в мир волшебства и станьте легендой! Legend Magician: Idle RPG ждёт вас!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Неограниченная валюта

Примечания :

– Если появляется сообщение об ошибке установки игры из Play Store,

попробуйте установить оригинал из магазина, удалить его и установить мод.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Legend Magician : Idle RPG (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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