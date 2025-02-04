Legend Magician: Idle RPG — это захватывающее idle-RPG, где вы играете за лисий божественный дух, узнавший о своём предназначении спасать мир. С ушами и хвостом, которые больше подходят ёкаю, чем богу, вы отправляетесь в эпическое приключение, полное охоты на монстров и магических сражений.
Используйте элементарные силы — огонь, лёд, ветер и молнии — чтобы находить слабости врагов и наносить мощные удары, разрушающие их защиту. Автоматический геймплей позволяет вам собирать врагов и уничтожать их с помощью потрясающих магических навыков, наслаждаясь динамикой без излишней сложности. Погрузитесь в мир волшебства и станьте легендой! Legend Magician: Idle RPG ждёт вас!
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Неограниченная валюта
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